Dopo il successo ottenuto al debutto contro l'Espanyol grazie alla rete allo scadere di Espi, il Real Madrid è pronto a debuttare in casa contro il Real Sociedad. La gara rappresenterà anche il ritorno di José Mourinho al Bernabéu. A tal proposito, il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, soffermandosi su più aspetti, tra cui il mercato, gli arbitri, Vinicius e Mbappè.

Il ritorno al Bernabéu, la pressione e la pericolosità degli avversari: le parole di Mourinho

Josè Mourinho è stato nominato nuovo allenatore del Real Madrid. Per lo Special One si tratta di un ritorno al Bernabèu dopo la sua prima esperienza in panchina. Durante il suo percorso, durato tre stagioni, il tecnico portoghese ha collezionatopartite ufficiali conquistando

BARCELLONA, SPAGNA – 22 AGOSTO: Carlos Espí del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra insieme a José Mourinho, allenatore del Real Madrid, e Jude Bellingham durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Espanyol e Real Madrid, disputata allo stadio RCDE il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna.(Foto di David Ramos/Getty Images)

Josè Mourinho ha mantenuto il focus sulla squadra, evitando di trasformare il proprio ritorno al Bernabéu nell'argomento principali. L'ex tecnico della Roma ha voluto sottolineare l'importanza della gara e la pericolosità degli avversari: "Non voglio che domani il pubblico esalti me, ma voglio che sia per tutto il tempo vicino alla squadra. Ci sono ancora tantissime partite da giocare in casa, ma vogliamo cominciare con il piede giusto, ogni punto è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Nella gara di domani affronteremo un avversario ostico che sa come imporre il suo gioco, hanno dei singoli davvero forti, non sarà di certo facile batterli".

La fiducia negli arbitri Spagnoli

⚪🇵🇹⚖ Qué dijo Mourinho sobre el arbitraje español antes de regresar al Bernabéuhttps://t.co/yeovT60IuM — Diario Olé (@DiarioOle) August 25, 2026

Mbappè, Endrick e il mercato

Un'ampia parte della conferenza è stata dedicata alla delicata situazione. Lo Special One considera eccessivo il trattamento che il brasiliano riceve specialmente dai suoi avversari: ". Ormai tutti vogliono provocarlo cercando di scaturire una sua reazione, per me questo non è giusto. Penso che il nostro giocatore meriti più rispetto, perché altrimenti così non va bene. Confido nella buona sorte degli arbitri spagnoli, sono davvero in gamba e so che sapranno mantenere tranquilla la situazione.".Durante il suo intervento, Josè Mourinho ha parlato anche della convivenza delle tre stelle dei Blancos:. Per il portoghese, avere tre giocatori di questo calibro rappresenta solo un vantaggio: "Non posso non essere felice di avere questi tre giocatori nella mia rosa. Il problema non me lo creo assolutamente.. Sono felicissimo di avere a disposizione questi campioni".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA – 15 APRILE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra insieme ai compagni di squadra Jude Bellingham e Vinícius Júnior durante la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2025/26 contro il Bayern Monaco, disputata alla Football Arena Munich il 15 aprile 2026.(Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Inoltre, lo Special One ha fatto anche il punto sul mercato: "Per me la rosa è completa. Siamo nel calcio da tanti anni e sappiamo che fin quando non è finito il mercato può succedere di tutto. Non ho visto malumori da parte dei miei giocatori. Sono fiero del lavoro fatto dalla dirigenza, per i giocatori che abbiamo mantenuto e quelli che sono arrivati. Dobbiamo concentrarci solo sul campo".

Un'ultima menzione sulle condizioni di Endrick: "Non so spiegarvi bene il problema che lo infastidisce. Ha una situazione al ginocchio che dobbiamo valutare bene senza rischiare niente. Non so se riesco a convocarlo per domani, quello che è certo è che sono stato il primo a volerlo con noi, aveva tante offerte, ma credo tantissimo nelle sue qualità".