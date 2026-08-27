Il Manchester City aveva già preso il controllo della partita quando Andros Townsend si trovò davanti a un pallone che scendeva fuori area. Il Palace aveva appena pareggiato, ma la sfida sembrava ancora nelle mani della squadra di Pep Guardiola.

Una punizione di Patrick van Aanholt, la testa di Silva per allontanare il pallone e la respinta che finì dalle parti di Townsend. L’inglese non controllò. Aspettò che il pallone scendesse e lo colpì al volo con il sinistro, da oltre 25 yard. La conclusione superò Ederson e finì nell’angolo alto. Era il 35’, il Crystal Palace era avanti 2-1. In appena otto minuti il risultato era passato dall’1-0 per il City al vantaggio degli ospiti.

Il City parte forte, il Palace trova il pareggio

All’Etihad ilaveva iniziato con il pallone tra i piedi e aveva costruito diverse occasioni.aveva impegnatodalla distanza, mentreavevano avuto altre possibilità. Al 27’ arrivò il vantaggio,ricevette dae mise il pallone in area.arrivò di testa e batté. Ilera avanti 1-0 dopo aver controllato le prime fasi della partita.

Il Palace trovò però il pareggio sei minuti più tardi. Wilfried Zaha ricevette un pallone lungo e superò Laporte. L’azione proseguì con Townsend e McArthur prima di arrivare a Jeffrey Schlupp. Il centrocampista controllò e portò il pallone sul sinistro, trovando l’angolo basso alla destra di Ederson. Era 1-1. Due minuti dopo arrivò il gol di Townsend.

Townsend non controlla: calcia

Ilconquista una punizione emette il pallone verso l’area.riesce ad allontanarlo di testa, ma la respinta finisce fuori area.è nella posizione giusta.Il pallone scende e l’inglese decide di non aspettare un secondo tocco. Lo colpisce al volo con il sinistro.

La Premier League ha indicato la conclusione a oltre 25 yard dalla porta, mentre il Crystal Palace nel proprio resoconto parla di circa 30 yard. Il pallone sale verso l’angolo alto e supera Ederson. È il 2-1 per il Crystal Palace.

Townsend non ha avuto il tempo di controllare il pallone, sistemarlo e preparare il tiro. Ha dovuto seguire la sua traiettoria e scegliere mentre era ancora in aria. Dopo la partita raccontò di aver visto il pallone arrivare nella posizione giusta e di aver pensato semplicemente di provare la volée. Solo rivedendo la rete in televisione si sarebbe reso conto di quanto fosse particolare la conclusione.

Caricamento post Instagram...

Dall’1-0 all’1-2 in otto minuti

Ilera passato in vantaggio al 27’. Ilaveva pareggiato al 33’ e completato il sorpasso al 35’. All’intervallo la squadra diera quindi sotto 2-1, dopo aver iniziato la partita con il controllo del gioco.

Il Palace trovò anche il terzo gol all’inizio della ripresa. Al 51’ Aaron Wan-Bissaka mise un pallone basso in area e Townsend arrivò di testa, colpendo il palo. Sulla respinta Max Meyer venne atterrato da Kyle Walker e l’arbitro Andre Marriner assegnò il rigore.

Luka Milivojević lo trasformò. Era 3-1. Guardiola provò a cambiare la partita inserendo Agüero, Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez. Il City continuò ad attaccare e al 76’ Sané colpì il palo su punizione.All’85’ arrivò il secondo gol dei padroni di casa. De Bruyne cercò un cross dalla destra, ma il pallone prese una traiettoria diversa e finì direttamente alle spalle di Guaita. Il City accorciò sul 3-2. Nel recupero Gabriel Jesus ebbe l’occasione per pareggiare, ma il suo colpo di testa finì sopra la traversa. Il Palace riuscì così a portare a casa la vittoria.

La prima sconfitta interna del City

Il risultato aveva un peso particolare anche per il rendimento delall’Etihad. Prima della partita, la squadra diaveva vinto tutte le nove gare casalinghe didisputate in stagione. Ilinflisse quindi alla prima sconfitta interna in campionato.

Il risultato permise inoltre al Liverpool di portarsi a quattro punti di distanza dal City in testa alla classifica. Il Palace salì invece al 14° posto con 18 punti. Per gli Eagles ci fu anche un altro dato particolare: la vittoria arrivò esattamente 28 anni dopo l’ultimo successo sul campo del Manchester City. Il precedente risaliva al 22 dicembre 1990, quando il Palace aveva vinto 2-0 a Maine Road.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 02 OTTOBRE: Andros Townsend dell'Everton festeggia dopo aver segnato il primo gol della propria squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United ed Everton all'Old Trafford il 2 ottobre 2021 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

La volée diventa il Goal of the Season

Il 3-2 all’Etihad sarebbe già bastato a rendere importante quella giornata per il. La rete di, però, avrebbe avuto un riconoscimento proprio. Nel gennaio 2019 il gol vinse il premio didi dicembre. A maggio arrivò il Goal of the Season 2018/19 della, assegnato attraverso una votazione che combinava il voto del pubblico con quello di una giuria di esperti.

Townsend continuò a raccontare la rete senza darle una preparazione particolare. Aveva visto il pallone scendere nella posizione giusta e aveva deciso di colpirlo. Anche Pep Guardiola commentò il tiro dopo la partita, scherzando sulla distanza della conclusione e dicendo che era arrivata “dal suo appartamento”. Il Palace aveva resistito fino al fischio finale e aveva portato a casa il 3-2. Ma il momento più ricordato di quella partita era arrivato al 35’. Van Aanholt calcia la punizione, Silva allontana il pallone e Townsend lo vede arrivare fuori area.

Non lo controlla. Lo colpisce al volo con il sinistro e manda il Palace sul 2-1.