Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu

Mbappé incanta subito José Mourinho. Nel recupero della prima giornata di Liga, il fuoriclasse francese ha guidato la squadra allenata dallo Special One con una splendida tripletta nella vittoria per 4-1 sulla Real Sociedad, un successo di gran lunga più tranquillo dopo i tre punti per il rotto della cuffia (con un gol al 90' di Carlos Espì) strappati all'Espanyol nella prima vera uscita stagionale dei blancos. Una prestazione magistrale di Kylian Mbappé che, nel post-partita, ha trovato anche gli elogi di Mourinho.

Mourinho: "Mbappé vuole fare la storia anche al Real Madrid"

".

Intervistato in zona mista subito dopo la vittoria sulla Real Sociedad,ha esaltato le qualità didichiarando: "Non mi piace paragonare i giocatori, ma questo ragazzo è incredibile. Sono molto contento che abbia fatto la storia durante i

MADRID, SPAGNA - 26 AGOSTO: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Real Sociedad allo stadio Santiago Bernabéu il 26 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Continuando, il tecnico portoghese ha sottolineato: "Ci sono stati 25 campioni del mondo, ma solo uno, credo, sarà per sempre il miglior marcatore nella storia dei Mondiali. Vedo Kylian con un'enorme fame di voler fare la storia anche al Real Madrid".

"Mi è piaciuta la calma della squadra di fronte alle difficoltà"

Inter e Roma (tra le altre) ha commentato la prestazione di tutti i giocatori del Real Madrid affermando: "Ma al di là di Kylian, è difficile non parlare della squadra. Quello che mi è piaciuto è stata la calma della squadra di fronte alle difficoltà, soprattutto nel primo tempo". Successivamente, l'ex allenatore di(tra le altre) ha commentato la prestazione di tutti i giocatori delaffermando: "Ma al di là di Kylian, è difficile non parlare della squadra. Quello che mi è piaciuto è stata ladella squadra di fronte alle, soprattutto nel primo tempo".

⚪️🔝 José Mourinho: “Mbappé is something incredible”.



“I’m happy he made history in the World Cup. I see him very hungry to make history with Real Madrid”. pic.twitter.com/NXTSTjWrnS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Infine, lo Special One ha chiuso l'intervista post-partita spiegando il motivo della mancata sostituzione di Mbappé dopo la tripletta (così da prendere eventualmente gli applausi di tutto il Santiago Bernabeu) concludendo: "L'ho lasciato in campo fino alla fine sperando segnasse il quarto gol".