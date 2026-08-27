Il Fenerbahce torna in Champions League dopo 18 anni, ma la notte che avrebbe dovuto essere soltanto quella della festa si è trasformata in un enorme caos. Al termine del playoff contro il Lione, infatti, in campo è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto giocatori e componenti delle due squadre, con la tensione degenerata ulteriormente nel tunnel degli spogliatoi.

Lione-Fenerbahce diventa un "rodeo" per colpa di Guendouzi

A far saltare definitivamente gli equilibri sarebbe stato Matteo Guendouzi, che evidentemente non ha dimenticato la rivalità vissuta ai tempi del Marsiglia. Il centrocampista, ex Lazio, aveva già acceso gli animi prima del fischio d'inizio, quando aveva provocato i tifosi del Lione con alcuni gesti, arrivando anche a mostrare il dito medio alla curva.

Un antipasto di quello che sarebbe successo dopo. Il Fenerbahce ha conquistato la qualificazione e, nel momento della festa, Guendouzi ha deciso di avvicinarsi alla curva dei tifosi francesi per provocare ulteriormente gli avversari. Al suo fianco si è poi presentato Archie Brown. Un'esultanza evidentemente interpretata come una provocazione dai giocatori del Lione, che hanno reagito.

ISTANBUL, TURCHIA - 17 MARZO: Matteo Guendouzi del Fenerbahce interagisce con il compagno di squadra Archie Brown durante la partita di Trendyol Super Lig tra Fenerbahce SK e Gaziantep FK allo stadio Ulker Sukru Saracoglu il 17 marzo 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

In pochi istanti la situazione è degenerata. Sono volati gesti, parole e spintoni, fino alla maxi rissa in mezzo al terreno di gioco. Guendouzi, nel frattempo, ha continuato a rivolgersi verso la curva avversaria, mentre alle sue spalle il confronto tra i calciatori diventava sempre più acceso.

Ma il peggio sarebbe arrivato successivamente. La tensione, infatti, non si è esaurita sul terreno di gioco: lo scontro è proseguito anche nel tunnel degli spogliatoi, dove la situazione sarebbe sfociata in una vera aggressione. Una conclusione decisamente poco edificante per una serata storica per il Fenerbahce. Il club turco ha centrato un traguardo che inseguiva da quasi due decenni, ma rischia di ritrovarsi a pagare caro il comportamento di alcuni suoi giocatori.

Guendouzi mostrou dedo do meio no aquecimento quando a musica do LYON estava sendo cantada pelos seu torcedores



Após o Fenerbahçe eliminar o lyon da champions, guendouzi provoca os torcedores do lyon novamente.



Os torcedores do lyon tentam invadir e os jogadores do lyon vão… — Ryan (@ryanspfc7) August 26, 2026

Cosa può succedere a Guendouzi e le "giustificazioni" dei compagni

In particolare, Guendouzi potrebbe finire nel mirino degli organi disciplinari per le provocazioni rivolte ai tifosi e per il ruolo avuto negli incidenti. La possibile squalifica rischia così di rovinare, almeno in parte, il ritorno del Fenerbahce sul palcoscenico più prestigioso d'Europa. Dopo 18 anni di attesa, la festa doveva essere indimenticabile. Lo sarà, ma per motivi decisamente diversi da quelli che il Fenerbahce avrebbe voluto.

Lyon sahasında skandal saldırı! Maç sonu çıkan olaylardan yeni görüntüler geldi.



Guendouzi’nin sevincini kutladığı anlarda Lyonlu futbolcular saldırıya geçiyor. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Guendouzi’yi adeta güvenlik görevlisi gibi koruyorlar.… https://t.co/OfDNNErE6j pic.twitter.com/Iq5jCZNpM1 — Aykırı (@aykiri) August 26, 2026

Greenwood, dopo la partita, ha provato a spiegare il gesto: "Ho giocato a Marsiglia per due anni, è stata un'esperienza incredibile. Era solo un modo per dire grazie al club davanti a un rivale. Quindi: Allez l'OM". Anche Guendouzi ha fornito la propria versione dei fatti, sostenendo di essere stato provocato per tutta la partita: "Per 90 minuti, anche più con il riscaldamento, hanno insultato la mia famiglia".