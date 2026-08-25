Andrea Pinamonti è il nuovo attaccante della Lazio. L’accordo con il Sassuolo è stato raggiunto: il trasferimento del classe 1999 in biancoceleste vale 12 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus legati al rendimento e agli obiettivi. La trattativa è arrivata alla definizione dopo l’accelerata delle ultime ore.

La cessione apre immediatamente un nuovo capitolo per il Sassuolo. Il club neroverde non ha aspettato di chiudere il mercato prima di cercare il sostituto: Sebastiano Esposito è ai dettagli, mentre per la difesa prosegue la trattativa con il Verona per Rafik Belghali.

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Pinamonti lascia il Sassuolo dopo 9 gol

L’intesa tra Lazio e Sassuolo mette fine all’esperienza di Pinamonti in Emilia. L’attaccante, acquistato a titolo definitivo dall’Inter nell’estate 2023, ha chiuso la stagione 2025/26 con 37 presenze complessive, 9 gol e 3 assist.

Il classe 1999 saluta così il Sassuolo dopo una stagione da titolare. Cresciuto nell’Inter, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Frosinone, Genoa ed Empoli, prima dell’esperienza in neroverde.

Per la Lazio si apre invece una nuova fase con l’arrivo di un centravanti reduce da 9 reti nell’ultima stagione. L’operazione, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è stata definita sulla base di 12 milioni complessivi tra fisso e bonus.

Torino, Italia - 8 maggio: Andrea Pinamonti del Sassuolo americano guarda durante la partita di Serie A tra Torino FC e US Sassuolo all'Olimpico l'8 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Esposito è ai dettagli con il Sassuolo

Il Sassuolo ha già individuato il possibile sostituto. Sebastiano Esposito è a un passo dai neroverdi, con la trattativa entrata nella fase decisiva.

L’operazione è impostata sulla formula del prestito e coinvolge anche Riccardo Ciervo, che dovrebbe compiere il percorso inverso e trasferirsi al Cagliari. Un incastro che permette al Sassuolo di intervenire rapidamente sull’attacco dopo la partenza di Pinamonti.

La trattativa per Esposito era emersa nelle scorse ore e ha subito preso velocità. Il club emiliano è ormai ai dettagli per l’arrivo dell’attaccante.

Per il Sassuolo sarebbe il primo movimento destinato a compensare l’uscita di Pinamonti, in un mercato che sta entrando nella sua fase più intensa.

Belghali, trattativa avanzata con il Verona

Il Sassuolo lavora contemporaneamente anche per rinforzare la difesa. Il nome è quello di Rafik Belghali, esterno algerino classe 2002 di proprietà del Verona.

La trattativa procede spedita e può coinvolgere Edoardo Iannoni, che farebbe il percorso inverso verso il club gialloblù. L’affare, però, non è ancora da considerare chiuso: rispetto a Pinamonti ed Esposito, Belghali rappresenta un’operazione ancora in fase di definizione.

Il giocatore arriva da una stagione con 26 presenze e 2 gol in Serie A. Il suo eventuale arrivo aggiungerebbe una soluzione sulla fascia alla squadra neroverde.

Il mercato del Sassuolo riparte da Pinamonti

CAGLIARI, ITALIA - 17 MAGGIO: Sebastiano Esposito del Cagliari festeggia il suo gol 1-1 durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Torino FC allo Stadio Sant'Elia il 17 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

La cessione di Pinamonti diventa così il punto di partenza di una serie di movimenti. Il Sassuolo perde il suo centravanti, ma ha già individuato Esposito come possibile sostituto e sta lavorando parallelamente per portare Belghali in Emilia.

La Lazio, invece, chiude un’operazione da 12 milioni e aggiunge alla propria rosa un attaccante reduce da 9 gol nell’ultima stagione.

Pinamonti è ormai della Lazio, Esposito è ai dettagli con il Sassuolo e Belghali resta l’altro obiettivo per completare la rosa. La cessione del centravanti ha così acceso immediatamente il mercato neroverde.