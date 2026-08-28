Alle 20:30 il Bayern Monaco e il VfB Stuttgart apriranno la Bundesliga 2026/27 all’Allianz Arena. I campioni di Germania ospitano il quarto classificato della scorsa stagione, in una sfida che arriva pochi mesi dopo una finale di Coppa di Germania e quattro confronti già disputati nel 2025/26. Il Bayern li ha vinti tutti: 2-1 in Supercoppa, 5-0 e 4-2 in Bundesliga e 3-0 nella finale di DFB-Pokal.

Il dato racconta il momento del confronto, ma non tutta la sua storia. Bayern e VfB sono due club che hanno ormai una dimensione internazionale. Alle loro spalle, però, ci sono Monaco e Stoccarda: due città importanti della Germania meridionale, legate a tradizioni differenti e a un percorso industriale che ha lasciato un segno profondo nella loro identità.

Anche il nome Südderby va letto con attenzione. Stoccarda appartiene alla tradizione sveva del Württemberg, mentre Monaco è la capitale della Baviera. Ma la Svevia non è soltanto fuori dalla Baviera: esiste anche una Svevia bavarese, il Regierungsbezirk Schwaben. La contrapposizione, quindi, non è un confine netto tra due mondi separati. È un punto di partenza per capire le differenze che caratterizzano due delle principali realtà del Sud tedesco.

La Svevia di Stoccarda e la Baviera di Monaco

Stoccarda è la capitale del Baden-Württemberg e il centro storico del Württemberg. La città ha un legame profondo con la tradizione sveva, mentre Monaco è la capitale della Baviera. Il quadro geografico è però più articolato di quanto sembri. La Baviera comprende infatti il distretto amministrativo della Svevia, il Regierungsbezirk Schwaben, nell’area sud-occidentale del Land. L’Università di Augusta ha sviluppato un progetto specifico, il Dialektologisches Informationssystem von Bayerisch-Schwaben, dedicato alla documentazione delle varietà linguistiche della Svevia bavarese.

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Questo significa che “svevo” e “bavarese” non sono categorie che si escludono automaticamente. La storia del Sud della Germania è fatta di territori e appartenenze che si sono sovrapposti nel tempo. Per Stoccarda invece, il riferimento alla Svevia passa soprattutto dalla storia del Württemberg. Per Monaco, invece, il legame con la Baviera è quello di una capitale regionale che nel tempo è diventata anche uno dei principali centri economici e culturali del Paese. È da questa geografia, più complessa di una semplice linea sulla cartina, che parte il confronto.

Le differenze si sentono anche nella lingua

A Monaco e Stoccarda si parla naturalmente tedesco, ma il tedesco non suona allo stesso modo in ogni parte della Germania meridionale. La ricerca linguistica distingue diverse grandi aree dialettali all’interno della Baviera. Anche la Svevia presenta proprie varietà regionali, studiate e documentate dall’Università di Augusta attraverso il progetto dedicato alla Bayerisch-Schwaben.

Non serve trasformare il Südderby in una questione linguistica: è sufficiente osservare che il territorio lascia tracce anche nella lingua: pronuncia, lessico e forme locali conservano differenze che il tedesco standard non cancella.

Stoccarda, la città dell’automobile

Se c’è un settore che ha contribuito in modo particolare a definire l’immagine di Stoccarda, è quello industriale. L’industrializzazione della città accelerò nel XIX secolo anche grazie allo sviluppo della rete ferroviaria. Secondo la ricostruzione storica del Comune di Stoccarda, tra il 1832 e il 1861 il numero delle fabbriche passò da 17 a 173, mentre quello degli operai salì da circa 600 a 4.000. Alla fine dell’Ottocento la città era diventata un importante centro industriale, con una presenza significativa nell’ingegneria meccanica, nella meccanica di precisione e nell’elettrotecnica.

Poi arrivò l’automobile. Nel 1886 Gottlieb Daimler costruì a Cannstatt una delle prime automobili nella propria officina. Da allora il settore automobilistico è diventato uno dei simboli di Stoccarda, anche grazie alla presenza di aziende come Mercedes-Benz e Porsche. È una parte importante della storia della città e della regione. Stoccarda è cresciuta insieme a un’industria che ha contribuito a renderla riconoscibile ben oltre i confini tedeschi.

Gottlieb Wilhelm Daimler (1834-1900), ingegnere e inventore tedesco, intorno al 1885. Gottlieb Daimler è seduto nella parte posteriore della prima automobile Daimler. Prodotta nel 1885, fu una delle prime automobili idonee alla circolazione stradale; montava un motore a combustione interna ad alta velocità. (Foto di Daily Herald Archive/National Science & Media Museum/SSPL via Getty Images)

Monaco e il suo percorso diverso

Anche Monaco ha costruito il proprio peso economico attraverso l’industria, ma oggi la sua economia è più diversificata e comprende grandi aziende, tecnologia, finanza, ricerca e servizi. Il Bayern è nato proprio nella Monaco di inizio Novecento. Il club fu fondato il 27 febbraio 1900 al Café Gisela da un gruppo di giovani guidati da Franz John. Il primo titolo nazionale arrivò nel 1932, prima che il Bayern diventasse la società dominante del calcio tedesco e una delle più importanti a livello internazionale.

Il VfB Stuttgart ha invece origini ancora precedenti. Il suo predecessore, il Fußballverein Stuttgart 1893, venne fondato il 9 settembre 1893. La storia iniziale della società è legata anche al rugby, prima della progressiva affermazione del calcio e della nascita del VfB nella forma che conosciamo oggi. Le due società arrivano quindi al calcio professionistico da percorsi differenti, costruiti all’interno di due città con storie economiche e sociali altrettanto diverse.

Il campo ha dato una nuova dimensione al confronto

La Bundesliga ha reso Bayern-Stoccarda un appuntamento ricorrente e attesissimo. Dalla nascita del campionato nel 1963, le due squadre si sono affrontate 132 volte in partite ufficiali: il Bayern ha vinto 88 incontri, con 22 pareggi e 22 successi dello Stoccarda. Il confronto di questa sera sarà dunque il 133º. Il divario è particolarmente evidente negli ultimi anni. La più recente vittoria dello Stoccarda contro il Bayern risale al 2024, quando il VfB si impose 3-1 e chiuse quella stagione al secondo posto in Bundesliga.

Nel 2025/26, invece, il Bayern ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti. Il primo è arrivato in Supercoppa, con il 2-1 di Stoccarda. In campionato sono arrivati prima il 5-0 alla MHP Arena e poi il 4-2 all’Allianz Arena, risultato che ha permesso al Bayern di festeggiare matematicamente il titolo. L’ultimo confronto è stato quello della finale di DFB-Pokal, vinta 3-0 dal Bayern. È una sequenza che racconta bene le gerarchie attuali. Il Bayern resta il riferimento del calcio tedesco; lo Stoccarda, dopo il secondo posto del 2023/24, ha chiuso quarto nel 2025/26 e ha conquistato nuovamente l’accesso alla Champions League.

I giocatori dello Stoccarda festeggiano con i loro tifosi dopo la partita di calcio della Bundesliga di prima divisione tedesca tra VfB Stoccarda e RB Lipsia a Stoccarda, nel sud della Germania, il 15 marzo 2026. (Foto di THOMAS KIENZLE / AFP via Getty Images)

Stiller contro Kimmich, una sfida anche personale

C’è poi un dettaglio che rende il confronto di questa sera ancora più particolare. Angelo Stiller, oggi centrocampista dello Stoccarda, ha trascorso al Bayern una parte importante della propria formazione. Joshua Kimmich, invece, ha seguito il percorso opposto: è cresciuto nel settore giovanile del VfB dal 2007 al 2013, prima di passare al Lipsia e poi al Bayern nel 2015.

Stasera i due si ritroveranno dalla parte opposta del campo. Sono storie personali che si inseriscono in quella più ampia del Südderby: il calcio professionistico porta i giocatori lontano dal luogo in cui sono cresciuti, ma può riportarli proprio lì, anni dopo, da avversari. E per Stiller e Kimmich la partita di Monaco avrà anche questo significato: affrontare, con una maglia diversa, una parte della propria storia calcistica.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Jamal Musiala e Joshua Kimmich del Bayern Monaco si scontrano con Angelo Stiller del VfB Stuttgart durante la finale di Coppa DFB 2026 tra FC Bayern München e VfB Stoccarda all'Olympiastadion il 23 maggio 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Stasera si riparte da Monaco

Il calendario ha messo Bayern-Stoccarda all’inizio della nuova stagione. Il Bayern, campione di Germania, ospita il VfB nella gara che apre ufficialmente la Bundesliga 2026/27: appuntamento questa sera, 28 agosto, alle 20:30 all’Allianz Arena. Il confronto arriva dopo una stagione in cui il Bayern ha avuto sempre la meglio, ma anche dopo un periodo nel quale lo Stoccarda ha dimostrato di poter tornare stabilmente tra le squadre più competitive del campionato.

Il Südderby parte dal campo, ma il suo contesto viene da molto più lontano. Lingua, storia regionale e industria hanno contribuito a costruire due città riconoscibili, mentre il calcio ha trasformato Bayern e VfB in protagonisti di una dimensione ormai internazionale. Questa sera, però, il discorso torna a essere molto concreto. Da una parte ci sarà Kimmich, cresciuto a Stoccarda e oggi simbolo del Bayern. Dall’altra Stiller, formato a Monaco e ora chiamato a difendere i colori del VfB. Due percorsi che si incrociano di nuovo, stavolta nel primo appuntamento della nuova Bundesliga.