Eljif Elmas è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il centrocampista macedone, arrivato dal Lipsia, si è presentato al Centro Bortolotti di Zingonia, raccontando le prime sensazioni dopo il trasferimento in nerazzurro. Ad attenderlo c’è Maurizio Sarri, con cui il giocatore ha già avuto modo di parlare, e una squadra pronta ad affrontare una stagione su tre competizioni.

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Atalanta, Elmas: “I tifosi sono un’arma in più”

Elmas ha iniziato parlando delle proprie condizioni fisiche. Il nuovo centrocampista nerazzurro ha spiegato di stare bene, pur sapendo di poter ancora migliorare: “Sto bene, ma penso di migliorare”. Poi il discorso si è spostato sull’ambiente atalantino e sull’impatto avuto con il pubblico nelle prime gare casalinghe.

“I tifosi sono un’arma in più per noi. So perfettamente del calore del popolo atalantino”, ha dichiarato Elmas, sottolineando quanto il sostegno del pubblico possa rappresentare un valore aggiunto per la squadra.

Il classe 1999 ha poi spiegato cosa lo ha convinto a scegliere l’Atalanta. Ha parlato di un club importante, della sua storia e della fiducia ricevuta dalla famiglia Percassi e da Sarri: “Sono contento di essere qui”.

Grande attenzione anche per il rapporto con il nuovo allenatore. Elmas ha raccontato di aver parlato molto con Sarri e di aver ricevuto da lui indicazioni precise sul proprio ruolo: “Mi ha dato dei compiti precisi e non vedo l’ora di cominciare”.

Il centrocampista ha spiegato di poter essere utilizzato in più posizioni e di voler mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra. Il calcio di Sarri, secondo Elmas, punta molto sul possesso e ha una forte vocazione offensiva: “Voglio dare il mio contributo alla squadra”.

C’è stato spazio anche per il recente passato al Lipsia. L’esperienza in Germania non è stata semplice, ma il giocatore ritiene di averne ricavato una crescita importante soprattutto dal punto di vista mentale: “Sono maturato a livello di mentalità”. Un periodo difficile dal quale, però, Elmas dice di aver imparato qualcosa.

LIPSIA, GERMANIA - 12 AGOSTO: Eljif Elmas dell'RB Lipsia posa durante la sessione ufficiale di ritratti per la UEFA Champions League 2026/27, il 12 agosto 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Oliver Hardt - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ora l’obiettivo è guardare avanti. L’Atalanta sarà impegnata su tre fronti e il centrocampista preferisce procedere senza fare programmi troppo lontani: “Bisogna pensare giorno per giorno”. Elmas ha ricordato anche quanto la squadra nerazzurra abbia saputo fare bene in passato, mostrando fiducia nelle possibilità del gruppo.

Il nuovo acquisto ha poi raccontato l’emozione provata davanti ai tifosi durante la sua prima gara casalinga. Un impatto positivo, accompagnato dalla gratitudine nei confronti dell’allenatore: “È stato abbastanza emozionante. Posso solo che ringraziare il mister per avermi dato questa opportunità”.

Giovedì, invece, Elmas non potrà prendere parte alla sfida europea. Il giocatore ha commentato l’assenza con un pizzico di rammarico, assicurando comunque il proprio sostegno ai compagni: “Peccato non poter giocare. Farò il tifo anche per loro”.

Infine, la conferenza ha lasciato spazio anche al mercato. Cristiano Giuntoli, rispondendo a una domanda sulla situazione di Ahanor, Lang e Rowe, ha spiegato che il club resta vigile sugli interessamenti per i propri giocatori e sulle opportunità che possono presentarsi nell’ultima settimana di mercato. Il direttore sportivo ha citato proprio l’arrivo di Elmas come esempio di un’occasione colta dall’Atalanta, ribadendo però di non voler entrare nel merito dei calciatori appartenenti ad altre squadre.