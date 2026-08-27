Il Dibu Martinez è sempre più vicino al Chelsea. L’Aston Villa e i Blues hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del portiere argentino, in una trattativa che ha subito un’accelerata decisiva nelle ultime ore.

A confermare l’intesa è Fabrizio Romano, che ha utilizzato il suo ormai famosissimo “Here we go”: l’operazione si chiuderà sulla base di 7,5 milioni di sterline, poco meno di 9 milioni di euro. Il portiere aveva già dato il via libera al trasferimento e i due club avrebbero finalmente trovato l’intesa economica.

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Il sì del Dibu e l’accordo tra i club

La trattativa è entrata nel vivo dopo la decisione di Martinez di aprire al trasferimento. Secondo Romano, il portiere argentino aveva dato il proprio assenso al Chelsea nella giornata di mercoledì 27 agosto , mentre l’accordo tra Aston Villa e Blues è arrivato oggi. La cifra concordata è di 7,5 milioni di sterline per il trasferimento a titolo definitivo. Una somma che, al cambio attuale, si avvicina ai 9 milioni di euro.

Il passaggio al Chelsea rappresenterebbe così una nuova tappa della carriera inglese del Dibu, arrivato all’Aston Villa nel 2020 dopo l’esperienza all’Arsenal.

Il Chelsea punta sull’esperienza del campione del mondo

La scelta dei Blues arriva in un momento in cui la porta è diventata una delle posizioni sotto osservazione.

Martinez porta al Chelsea un’esperienza internazionale costruita anche con la nazionale argentina. È stato protagonista della vittoria dell’Argentina al Mondiale 2022 e ha conquistato due volte il premio Yashin Trophy, riconoscimento assegnato al miglior portiere del mondo nell’ambito del Pallone d’Oro.

Il suo arrivo aggiungerebbe quindi alla rosa un portiere di grande esperienza e con una personalità molto riconoscibile.

Sei anni dopo, il Dibu saluta l’Aston Villa

La storia di Martínez con l’Aston Villa è iniziata nell’estate del 2020, quando il portiere lasciò l’Arsenal per trasferirsi a Birmingham.Da allora è diventato uno dei volti principali della squadra, contribuendo alla crescita del club e alla conquista di un posto stabile nelle competizioni europee.

Ora il percorso sembra arrivato alla conclusione. L’Aston Villa ha già inserito Zion Suzuki nella propria rosa e il portiere giapponese rappresenta una delle alternative per raccogliere l’eredità dell’argentino. Sul sito ufficiale del club, però, Martinez risulta ancora presente nella rosa: un ulteriore elemento che conferma come manchi ancora l’annuncio formale del trasferimento.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - 19 LUGLIO: Emiliano Martinez dell'Argentina durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, New Jersey. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Ora mancano gli ultimi passaggi

L’attesissimo “Here we go” di Fabrizio Romano ci assicura l’accordo raggiunto tra le parti, ma adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale del Chelsea.

Il trasferimento dovrà completare gli ultimi passaggi formali, compresa la parte medica, prima che il club londinese possa presentare Martinez come nuovo giocatore ufficiale. Per il Dibu, però, la strada è ormai tracciata: dopo sei anni all’Aston Villa, il portiere argentino è pronto a rimanere in Premier League e a cambiare porta, passando da Villa Park a Stamford Bridge.