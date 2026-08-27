José Mourinho e il Real Madrid si confermano coppia affiatata. Ogni volta che si scenda in campo al Bernabeu, per gli avversari sembra esserci poco da fare.
Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu
Il Real Madrid ha cominciato come meglio non si sarebbe potuto la stagione. Il netto e convincente successo per 4-1 ottenuto contro la malcapitata Real Sociedad ha immediatamente confermato le ambizioni dei padroni di casa. Proprio il tifo dei propri sostenitori potrebbe essere una delle chiavi della forza del Real. Al Bernabeu, infatti, non sembrano esserci rivali in grado di intimidire i ragazzi di Mourinho.
Real Madrid, Mourinho al Bernabeu non ha rivaliRitornato a Madrid, non sembrano cambiate certe vecchie e buone abitudini. José Mourinho, infatti, ha ripreso così come aveva terminato, confermandosi "Special" ogni qual volta guida i blancos nel proprio stadio. Nelle 89 partite in cui il portoghese ha comandato dalla panchina, il Real Madrid ha incassato 75 vittorie. Già in valore assoluto il dato impressiona, ma a maggior ragione importante è il dato percentuale. Parliamo dell'84,3% di successi conseguiti, un'enormità.
Nella prima parentesi di Mourinho in Spagna, il Real Madrid riuscì a mettere in fila 44 gare senza sconfitte. Insomma il dato è chiaro, con il portoghese alla guida, ogni avversario deve fornire una prova eccellente per uscire indenne dal Bernabeu. D'altra parte, questo non è solo un numero. Se il Real vorrà ridurre il gap dal Barcellona e tornare sul tetto della Spagna, dopo due anni senza successi, questa è la strada da seguire.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA