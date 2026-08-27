Il Real Madrid ha cominciato come meglio non si sarebbe potuto la stagione. Il netto e convincente successo per 4-1 ottenuto contro la malcapitata Real Sociedad ha immediatamente confermato le ambizioni dei padroni di casa. Proprio il tifo dei propri sostenitori potrebbe essere una delle chiavi della forza del Real. Al Bernabeu, infatti, non sembrano esserci rivali in grado di intimidire i ragazzi di Mourinho.

Real Madrid, Mourinho al Bernabeu non ha rivali

Ritornato a Madrid, non sembrano cambiate certe vecchie e. José Mourinho, infatti, ha ripreso così come aveva terminato, confermandosi "Special" ogni qual volta guida i blancos nel proprio stadio. Nelle 89 partite in cui il portoghese ha comandato dalla panchina, il Real Madrid ha incassato. Già in valore assoluto il dato impressiona, ma a maggior ragione importante è il dato percentuale. Parliamo dell'di successi conseguiti, un'enormità.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 AGOSTO: Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, reagisce insieme a Jude Bellingham e Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid allo Stadio RCDE il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Nella prima parentesi di Mourinho in Spagna, il Real Madrid riuscì a mettere in fila 44 gare senza sconfitte. Insomma il dato è chiaro, con il portoghese alla guida, ogni avversario deve fornire una prova eccellente per uscire indenne dal Bernabeu. D'altra parte, questo non è solo un numero. Se il Real vorrà ridurre il gap dal Barcellona e tornare sul tetto della Spagna, dopo due anni senza successi, questa è la strada da seguire.

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Già lo scorso anno José Mourinho aveva dimostrato tempra e carattere da vendere al. I lusitani, sotto la sua gestione, erano rimasti imbattuti nel corso dell'intera annata sportiva. Loro malgrado, però, chiusero il campionato al, con il titolo che fu conquistato dai rivali del Porto. In 34 gare stagionali, le Aquile racimolarono ben 80 punti, tramite 23 vittorie e 11 pareggi. Proprio questi ultimi costarono il traguardo finale, ma Mourinho intende subito rifarsi a Madrid, sfruttando l'effetto Bernabeu.