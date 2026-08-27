La Serie A è pronta a tornare in campo per la seconda giornata, con il Venezia atteso da una trasferta tutt’altro che semplice sul campo del Milan. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti dopo il debutto in campionato: i rossoneri hanno conquistato i primi 3 punti imponendosi per 2-1 sul Torino, mentre i lagunari sono stati sconfitti 2-0 in casa dal Lecce nonostante una prestazione convincente.

Per la squadra di Giovanni Stroppa si tratta di una sfida molto difficile, contro un Milan che vuole dare continuità alla vittoria dell’esordio e inaugurare nel migliore dei modi il proprio cammino a San Siro. Il Venezia, invece, cerca una reazione immediata per muovere la classifica e guadagnarsi fiducia lasciandosi alle spalle il passo falso del Penzo.

Milan-Venezia: le dichiarazioni di Stroppa

Alla vigilia della partita di San Siro, in programma, il tecnico dei lagunari ha presentato la sfida e fatto il punto sulla sua squadra, dichiarando che sia fondamentale racimolare punti nonostante sia consapevole della difficoltà nel giocare in casa del Milan: ". Sappiamo dove stiamo andando a giocare, non solo è uno stadio iconico, ma rappresenta tanto anche a livello internazionale".

MILANO, ITALIA - 28 SETTEMBRE: Una vista generale prima della partita di Serie A tra AC Milan e SSC Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Continua elogiando la prestazione precedente nell'esordio contro il Lecce: "Mi auguro di rivedere la stessa prestazione offerta contro il Lecce, soprattutto per quanto riguarda atteggiamento, coraggio e attenzione. Sappiamo però che affronteremo una squadra fortissima e che sarà una partita difficile. Dovremo alzare ulteriormente il livello di concentrazione per evitare errori, perché conosciamo bene il valore delle qualità individuali e della forza del collettivo del Milan".

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Poi ha elogiato anche il Milan spiegando il pericolo che si corre contro le grandi squadre: "C’è un altro aspetto caratteristico delle squadre così forti e ben costruite:, come è successo al Torino. Basta un calo di attenzione per compromettere una prestazione e, di conseguenza, il risultato".

Infine ha parlato delle condizioni di Matias Moreno: "Moreno, purtroppo, quando è arrivato era fuori condizione e non ha potuto disputare le amichevoli, lavorando a parte. Una volta inserito in gruppo ha avuto questo piccolo problema: durante una spaccata, andando su un contrasto, si è aperto e l’entità dell’infortunio si è rivelata un po’ più importante del previsto. Inizialmente pensavo potesse trattarsi di uno stop di 2-3 giorni, stando a quanto mi riferivano lo staff medico e i fisioterapisti, ma purtroppo dovremo rinunciare a lui anche in questa partita".