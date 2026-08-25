Il Tottenham torna ad affrontare il Charlton quindici anni dopo l’ultimo confronto ufficiale. Mercoledì 26 agosto 2026, al Tottenham Hotspur Stadium, gli Spurs ospitano gli Addicks nel secondo turno della Carabao Cup. L’ultima sfida risale al 9 gennaio 2011, quando a White Hart Lane il Tottenham vinse 3-0 nel terzo turno di FA Cup: Jermain Defoe segnò due dei tre gol della serata.

Quel precedente porta con sé una storia che comincia molto prima di quella partita. Prima di diventare uno dei migliori marcatori nella storia del Tottenham, Defoe aveva infatti mosso i primi passi nel calcio dell’East London e aveva attraversato il settore giovanile del Charlton.

Prima degli Spurs, il calcio dell’East London

Defoe cresce calcisticamente nel Senrab, società giovanile dell’East London. Nello stesso ambiente gioca anche Ledley King, più grande di due anni. I due prendono poi strade diverse: King entra nel settore giovanile del Tottenham, mentre Defoe passa dal Charlton al West Ham. Nel 2004, però, si ritrovano a White Hart Lane quando Defoe firma per gli Spurs. Il Tottenham ricorda che i due avevano già giocato insieme nel calcio giovanile del Senrab e che avrebbero condiviso gli anni successivi della carriera nel club.

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Il Charlton riconosce il talento, il West Ham lo porta tra i professionisti

Il talento di Defoe non passa inosservato: il Charlton lo mette sotto contratto a 14 anni e lo inserisce nel programma della FA National School of Excellence di Lilleshall. A 16 anni, però, Defoe lascia il Charlton per il West Ham, dove comincia la sua carriera da professionista.

Con gli Hammers arriva il debutto in prima squadra e, poco dopo, il prestito al Bournemouth. Con le Cherries, Defoe si scatena: segna in dieci partite di fila, un record del club. In quella stagione realizza 19 gol in 31 presenze.

Nel febbraio 2004 arriva la chiamata degli Spurs. Defoe ha 21 anni e viene acquistato dal West Ham. È il passaggio che lo porta a White Hart Lane e apre il capitolo più importante della sua carriera a livello di club.

Tottenham, il gol all’esordio e il gol che cambia tutto

Il debutto con gli Spurs arriva il 7 febbraio 2004 contro il Portsmouth. Defoe segna dopo appena 12 minuti e il Tottenham vince 4-3 a White Hart Lane.

Nel dopopartita, Defoe ammise di aver dormito pochissimo la notte precedente, pensando all’esordio davanti ai nuovi tifosi. Il gol arrivò subito.

La prima esperienza agli Spurs termina nel 2008 con il trasferimento al Portsmouth. Un anno dopo, nel gennaio 2009, Defoe torna al Tottenham e apre il secondo capitolo della sua storia in maglia bianca.

Tra il 2004 e il 2014, nei suoi due periodi al club, Defoe colleziona 363 presenze e 143 gol. Nel 2013 supera Martin Chivers e diventa il miglior marcatore del Tottenham nelle competizioni europee, con 23 reti. Il record verrà poi superato da Harry Kane e Son Heung-min.

Reading, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Jermain Defoe del Tottenham Hotspur festeggia il suo secondo gol durante la partita di Barclays Premier League tra Reading e Tottenham Hotspur al Madejski Stadium, il 16 settembre 2012 a Reading, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Il ritorno contro il Charlton

Il 9 gennaio 2011 Tottenham e Charlton si incontrano al terzo turno di FA Cup. A White Hart Lane il primo tempo termina 0-0. Gli Spurs faticano a trovare spazio e il risultato resta fermo.

La gara si sblocca al 49’. Andros Townsend, alla sua prima presenza con la prima squadra, riceve palla e trova il gol dalla distanza. Il Tottenham passa in vantaggio.

Poi entra in scena Defoe.

Al 58’ l’attaccante porta il risultato sul 2-0 con una conclusione angolata. Due minuti più tardi arriva anche il secondo gol: Defoe riceve nuovamente il pallone, prova la conclusione e, dopo la respinta del portiere Elliot, ribadisce in rete.

Tottenham 3, Charlton 0.

Il Tottenham passa il turno e Defoe firma una doppietta contro il club che aveva fatto parte dei suoi primi anni nel calcio organizzato.

Quindici anni dopo, quella partita resta l’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre.

Tottenham-Charlton torna nel 2026

Il nuovo confronto è stato inserito nel secondo turno della Carabao Cup 2026-27. Il sorteggio ha messo di fronte Tottenham e Charlton e la partita è stata fissata per mercoledì 26 agosto al Tottenham Hotspur Stadium, con calcio d’inizio alle 19.45 locali (20.45 in Italia).

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Il Tottenham ha ricordato proprio il 3-0 del 2011 nel presentare la nuova sfida: il gol di Townsend e la doppietta di Defoe furono sufficienti per eliminare il Charlton al terzo turno di FA Cup.

Da quella partita sono cambiate molte cose. White Hart Lane non è più lo stadio del Tottenham, gli Spurs giocano nel nuovo impianto e Defoe ha chiuso la sua carriera da giocatore nel 2022. Il suo bilancio con il Tottenham è rimasto quello di 143 gol in 363 presenze, una delle produzioni realizzative più alte nella storia del club.