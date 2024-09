La FA Cup 1991 vinta dal Tottenham, il trionfo in Premier dell'Arsenal nel 2004, il pirotecnico 5-4 del 2005 e la rimonta Spurs del 2010: domenica all'Hotspur Stadium va in scena il North London Derby

Vincenzo Bellino 12 settembre 2024

Dopo la pausa per le nazionali, la Premier League riparte alla grande e propone subito un match di cartello, una delle sfide più sentite del calcio inglese. Sarà una domenica di passione all'Hotspur Stadium dove il Tottenham ospita l'Arsenal nel North London Derby: le due squadre sono separate in classifica da 3 punti; gli Spurs prima della sosta sono stati sconfitti dal Newcastle (2-1), mentre i Gunners, a quota 7, non sono andati oltre l'1-1 contro il Brighton dopo le due vittorie nelle prime due giornate. I precedenti sorridono ai cannonieri londinesi, reduci da tre affermazioni e un pareggio nelle ultime quattro sfide in casa del nemico; l'ultima vittoria del Tottenham davanti al proprio pubblico risale al 2022 (3-0).

L'invasione di Highbury — Facciamo un salto indietro nel tempo per capire le radici dell'accesa rivalità tra Tottenham e Arsenal. Fondato nel 1882, il Tottenham precede di quattro anni la nascita dell'Arsenal, avvenuta nel 1886. La tensione esplose nel 1913, quando i Gunners decisero di trasferirsi dal sud-est di Londra a Highbury, una zona che gli Spurs consideravano sotto la loro "giurisdizione", poiché già stabiliti a White Hart Lane dal 1899. Questo spostamento fu interpretato dai tifosi del Tottenham come una vera e propria invasione e innescò una competizione che da allora si è evoluta in una delle più accese del calcio britannico.

Kane e Pires: i bomber del North London Derby — Da Thierry Henry a Harry Kane, passando per Robert Pires ed Emmanuel Adebayor, sono tanti i bomber che hanno lasciato il segno nel North London Derby, ma questi quattro meritano una menzione speciale. Nella stagione 2002-2003, ad Highbury, Henry segnò uno dei gol più iconici della storia del derby: un coast to coast partito dalla propria area di rigore, due dribbling e un sinistro perfetto a fil di palo che scatenò la corsa di 80 metri dell'attaccante francese che decise di esultare davanti i tifosi del Tottenham. Un'esultanza particolare che oggi troviamo immortalata fuori l'Emirates.

Pires e Kane sono i migliori marcatori del derby. L'attaccante francese è il più prolifico per l'Arsenal con 9 reti, mentre Kane, ora al Bayern, ha segnato ben 11 gol contro i Gunners, stabilendo il record del confronto. In mezzo a loro brilla la figura di Adebayor, che ha vestito entrambe le maglie, segnando 8 gol per l'Arsenal e 2 per il Tottenham, rendendosi protagonista su entrambi i fronti della rivalità.

La FA Cup 1991, la Premier 2004: le sfide del 2005 e del 2010 — Gol, emozioni, rimonte e cocenti delusioni hanno sempre caratterizzato il North London Derby, ma pochi momenti sono iconici come la vittoria del Tottenham nella FA Cup del 1991. In semifinale, gli Spurs eliminarono l'Arsenal grazie a una doppietta di Gary Lineker e a un gol leggendario di Paul Gascoigne, per poi trionfare in finale contro il Nottingham Forest.

Un altro episodio memorabile risale alla stagione 2003-2004, quando l'Arsenal conquistò la Premier League proprio sul campo dei rivali: il 2-2 a White Hart Lane regalò ai Gunners di Arsène Wenger l'aritmetica del titolo, che rimane l'ultimo campionato vinto dai Gunners. Nella stagione successiva andò in scena una delle partite più spettacolari della storia del derby: un incredibile 5-4 per l'Arsenal con 9 marcatori diversi. I gol dei Gunners furono firmati da Henry, Lauren, Ljungberg, Vieira e Pires, mentre per il Tottenhamsegnarono Naybet, Defoe, King e Kanouté.

Se l'ultima vittoria casalinga degli Spurs contro l'Arsenal risale al 2022, il rendimento in trasferta è anche peggio: il Tottenham non vince all'Emirates Stadium in Premier League da 14 anni. L'ultimo trionfo risale all'era Redknapp, quando con una doppietta di Van der Vaart e un gol di Bale, rimontò il doppio vantaggio iniziale firmato da Nasri e Chamakh.