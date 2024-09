Arsenal, niente North London derby per Odegaard: tre settimane di stop

Il medico della Nazionale norvegese Ola Sand ha dichiarato che il capitano dei Gunners avrà bisogno di almeno tre settimane per recuperare dall'infortunio patito contro l'Austria nella seconda giornata di Nations League...

Davide Capano Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 13:39)

Brutte notizie in casa Arsenal per Mikel Arteta in vista del North London derby di domenica. Oggi, infatti, sono emersi ulteriori dettagli sull'infortunio rimediato da Martin Odegaard con la Norvegia in Nations League.

Arsenal, tegola Odegaard — Il quotidiano nordico "VG" ha pubblicato una dichiarazione del medico capo della Nazionale norvegese, Ola Sand, sulle condizioni del 25enne centrocampista. "Questi infortuni alla caviglia di solito richiedono almeno tre settimane per il recupero. Qualsiasi cosa diversa da questa è una buona notizia, e poi può richiedere più tempo", ha ammesso. La testata giornalistica, inoltre, non riesce nemmeno a immaginare il capitano in squadra per ottobre.

Martin Odegaard in azione con l'Arsenal (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

I Gunners, quindi, dovranno fare a meno di Odegaard per le partite contro Tottenham e Manchester City. Non è prevista nemmeno la sua presenza nella prima gara della nuova Champions League, quando i londinesi andranno a Bergamo per affrontare l'Atalanta. A fine settembre, poi, l'Arsenal affronterà il Bolton Wanderers in Carabao Cup e il Leicester City in Premier League.

Arteta perde un leader — Odegaard è arrivato all'Arsenal nel gennaio 2021 in prestito dal Real Madrid, che ha ricevuto in cambio 2 milioni di euro. Ha convinto a tal punto che, nell'agosto dello stesso anno, entrambe le società hanno concordato un trasferimento a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Martin, nell'occasione, ha firmato un contratto quinquennale.