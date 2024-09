Odegaard ko in Nazionale. Salta il derby di Londra?

Il tecnico dell'Arsenal Arteta trema. Il suo capitano è andato infatti ko nella sfida di Nations League giocata ieri sera contro l'Austria. North London Derby a rischio a questo punto. Se ne saprà di più nella giornata odierna.

Emanuele Giacometti Redattore 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 10:28)

In Nations League la Norvegia ha vinto 2-1 sull'Austria nell'impegno casalingo del Gruppo 2 Lega B, ma ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Martin Odegaard. Una brutta tegola, specie per l'Arsenal, con il tecnico Mikel Arteta ora molto preoccupato perchè probabilmente perderà una pedina importante del suo scacchiere, in vista del derby di domenica contro il Tottenham (North London Derby).

Odegaard, 67 minuti in campo... poi l'infortunio — Il centrocampista norvegese ex Real Madrid, era partito titolare e fino al 67' era in campo. Poi il problema alla caviglia: il calciatore prova a stringere i denti, ma il dolore è più forte. Esce in lacrime e l'entità dell'infortunio verrà valutata solo nelle prossime ore. Magari già dalla tarda mattinata odierna o dal pomeriggio, fatto sta che la sua presenza nel sentitissimo derby Arsenal-Totthenham è a forte rischio.

Odegaard, le parole del medico della Nazionale norvegese — Le immagini e i commenti post Norvegia-Austria, non invitano all'ottimismo circa l'infortunio di Odegaard. Il tecnico Solbakken ha detto: "L'infortunio di Martin Odegaard sembrava brutto anche nello spogliatoio. Arteta non mi chiamerà per elogiarmi stasera...".

Il medico della nazionale norvegese, Ola Sand, ha parlato invece a TV2: "Ha una piccola distorsione alla caviglia. Vedremo, forse lo vedremo meglio con le ecografie. Non siamo sicuri, domani avrà una risonanza magnetica".