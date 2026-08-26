Il caso Álvarez torna al centro del mercato con una risposta durissima dell’Atlético Madrid. Dopo le nuove parole di Laporta sull’interesse del Barcellona per l’attaccante argentino, il club madrileno ha fatto sapere attraverso fonti autorizzate a Marca di non voler prendere in considerazione una sua cessione al Barça. La posizione è netta: “C’è lo 0% di possibilità di venderlo al Barça”.

L’Atlético sostiene inoltre di essere stato danneggiato dalla gestione della vicenda e contesta la narrazione secondo cui Álvarez sarebbe la principale vittima della situazione. Dall’altra parte, Laporta continua invece a spingere per il trasferimento: “Siamo molto interessati a Julián Álvarez. Ci piacerebbe che accettassero la nostra offerta”.

L’Atlético: “L’unica vittima del caso Julián siamo noi”

La nuova presa di posizione del club madrileno arriva dopo le dichiarazioni pubbliche di Laporta. Il presidente del Barcellona ha ribadito l’interesse per Álvarez e ha chiesto all’Atlético di accettare la proposta presentata dal Barça.

A Madrid la reazione è stata immediata. Secondo quanto riportato da MARCA, fonti autorizzate del club hanno contestato il modo in cui la vicenda è stata raccontata: “Si sta facendo passare il giocatore per la vittima, ma l’unica vittima del caso Julián siamo noi”.

L’Atlético sostiene di essere stato danneggiato sia economicamente sia sul piano sociale. “Ci hanno danneggiato economicamente e socialmente”, hanno fatto sapere le fonti del club, riferendosi alle conseguenze della vicenda sul rapporto tra la società e l’ambiente che la circonda.

Da qui arriva la risposta più chiara sul futuro dell’argentino: “C’è lo 0% di possibilità di venderlo al Barça”. Una chiusura che, almeno nelle intenzioni dell’Atlético, non dipende dalla cifra che il Barcellona potrebbe mettere sul tavolo.

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“Questa situazione non riguarda i soldi, riguarda la dignità”

È proprio questo il passaggio che dà alla vicenda una dimensione diversa da quella di una normale trattativa di mercato.

L’Atlético ha infatti fatto sapere che “questa situazione non riguarda i soldi, riguarda la dignità”. Il club non considera quindi la questione soltanto dal punto di vista economico: la gestione della trattativa avrebbe creato una situazione che, secondo la società, riguarda ormai anche il rapporto tra le parti.

La risposta dell’Atlético comprende anche un’accusa più generale sulla comunicazione intorno al caso. Secondo quanto riportato da diverse fonti sulla base della posizione del club, dalla società sostengono che “è stata creata una campagna con molte bugie e mezze verità” e che “l’unico a pagare per tutto questo è l’Atlético”. Il messaggio è quindi rivolto non soltanto al Barcellona, ma alla gestione complessiva della vicenda. Il club madrileno ritiene che la situazione abbia prodotto conseguenze che vanno oltre la semplice possibilità di perdere un giocatore.

MADRID, SPAGNA - 23 AGOSTO: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid arriva come sostituto durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano il 23 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Julián Álvarez resta nel mezzo

Il contrasto tra le due società lascia Álvarez al centro di una situazione sempre più delicata.L’attaccante argentino è arrivato all’Atlético nel 2024 e ha un contratto con il club madrileno fino al 2030. Negli ultimi mesi il suo futuro è stato però legato con insistenza al Barcellona, mentre l’Atlético ha continuato a ribadire la volontà di trattenerlo.

La vicenda ha avuto conseguenze anche sul rapporto con una parte della tifoseria. Nel precedente incontro contro il Villarreal, Álvarez era entrato dalla panchina ed era stato fischiato da suoi stessi sostenitori. Nella giornata di oggi, inoltre, non ha partecipato all’allenamento dell’Atlético per una indisposizione, secondo quanto comunicato dal club.