Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

Il Santiago Bernabéu si prepara ad accogliere Marc Cucurella da nuovo giocatore del Real Madrid e da campione del Mondo. Prima della sfida contro la Real Sociedad, il terzino spagnolo riceverà infatti l’omaggio per il titolo conquistato con la nazionale. Mikel Oyarzabal sarà inoltre presente al Bernabéu, dove i due campioni del mondo condivideranno il momento dedicato al titolo conquistato con la Spagna. L’iniziativa fa parte dei riconoscimenti organizzati dalla Federazione spagnola negli stadi della Liga.

Per Cucurella sarà una serata particolare anche per un altro motivo. Dopo aver conosciuto il Bernabéu da avversario, è arrivato il momento di entrarci per la prima volta da giocatore del Real Madrid. E quella voglia di vivere lo stadio da dentro non è nata negli ultimi giorni: già a giugno, quando il trasferimento non era ancora stato completato, il terzino raccontava ad AS di avere voglia di conoscere “i compagni, la Città Sportiva, il Bernabéu”.

Dalla Coppa del Mondo al Real Madrid

L’estate di Cucurella è iniziata con il trasferimento al Real Madrid e si è conclusa con il titolo mondiale conquistato dalla Spagna. Il club ha ufficializzato l’arrivo del terzino dal Chelsea per 55 milioni di euro, con un contratto fino al 30 giugno 2032. Il Mondiale ha poi ritardato il suo inserimento nella nuova squadra, ma gli ha consegnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Il giocatore ha raccontato che la chiamata del Real Madrid lo aveva colto completamente di sorpresa. Era negli Stati Uniti quando i suoi agenti gli hanno chiesto di collegarsi in videochiamata.

“Non me lo credevo al principio”, ha raccontato Cucurella a Realmadrid TV. Pensava che potesse essere successo qualcosa di negativo, prima di scoprire il motivo della chiamata: “Una chiamata di una squadra come il Real Madrid non molta gente può dire di averla ricevuta”.

La risposta è arrivata rapidamente. Il terzino ha spiegato di non aver avuto dubbi sulla possibilità di trasferirsi a Madrid: “Non ho esitato nemmeno un momento. È stato un grande passo nella mia carriera”. E aveva già in mente il momento che avrebbe voluto vivere: “Un onore poter giocare al Bernabéu e difendere questo scudo”.

Quella frase, pronunciata dopo la firma, assume un significato diverso guardando a ciò che Cucurella aveva detto poche settimane prima. Nell’intervista ad AS realizzata durante il Mondiale, il futuro madridista parlava infatti della curiosità di scoprire la sua nuova realtà: “Ho voglia di conoscere i compagni, la Città Sportiva, il Bernabéu”.

Adesso quella curiosità ha una data e uno stadio: il Bernabéu.

“È un onore poter vestire la maglia del miglior club del mondo”

Il ritorno nella Liga dopo cinque anni in Inghilterra ha quindi avuto un significato particolare. Cucurella ha lasciato il Chelsea e ha ritrovato il calcio spagnolo con addosso la maglia del Real Madrid.

Durante la sua prima intervista dopo l’arrivo a Madrid, il difensore non ha nascosto l’emozione per la nuova esperienza: “È un onore poter vestire la maglia del miglior club del mondo; tutto quello che ha vinto e tutto quello che gli resta da vincere. Far parte di tutto questo è qualcosa di molto speciale”.

Il peso del trasferimento è arrivato insieme a quello del Mondiale. Cucurella ha raccontato che la vittoria con la Spagna ha cambiato il momento che stava vivendo: “Mi ha cambiato di una maniera brutale”. Il titolo, arrivato subito dopo la firma con il Real Madrid, ha aumentato anche le responsabilità.

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Il giocatore ha però collegato questo periodo al lavoro fatto negli anni precedenti: “Tutto questo è frutto di molto lavoro, di molti anni di picchiare sulla pietra e di lavorare duro”. Ora, ha spiegato, vuole godersi quello che sta arrivando insieme alla nuova sfida.

Le 15 Champions e il sogno del Bernabéu

Uno dei primi momenti vissuti da Cucurella a Madrid è stato anche quello davanti alle 15 Champions League conquistate dal club. Un’immagine che gli ha ricordato alcune delle rimonte più famose del Real.

“Impressiona tanto. Mi ricordo molto delle rimonte e anche dell’ultima, che hanno vinto compagni di nazionale come Carva, Joselu e Nacho”, ha raccontato il terzino.

Da qui il pensiero è andato naturalmente alla possibilità di aggiungere un altro trofeo alla storia del club: “Spero che avremo la fortuna di fare belle stagioni e di poterne alzare qualcuna”. Per Cucurella, la Champions rappresenta infatti “uno dei massimi successi che ci possono essere” per un calciatore.

Ma prima della Champions c’è un appuntamento molto più vicino: il suo primo Bernabéu da giocatore del Real Madrid.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 AGOSTO: Marc Cucurella del Real Madrid reagisce durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid allo stadio RCDE il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

“Vivere la magia del Bernabéu da dentro sarà bellissimo”

Cucurella conosce già lo stadio, ma dalla prospettiva opposta. Da avversario ha visto quanto possa cambiare una partita quando il pubblico del Real Madrid inizia a spingere la squadra.

“Ho tanta voglia”, ha detto parlando del debutto al Bernabéu. Poi ha ricordato le partite che aveva osservato da avversario: “Ho visto cosa comportano le rimonte. Ci sono momenti in cui il Madrid sembrava finito, che non aveva niente da fare e poi in dieci minuti cambia tutto”.

Per questo il giocatore non nasconde la curiosità di vivere quella stessa atmosfera dall’altra parte: “È una cosa magica e poterla vivere da dentro sarà una delle cose più belle”.

Il primo appuntamento casalingo sarà quindi contro la Real Sociedad. Cucurella ha già debuttato ufficialmente con il Real Madrid nella partita contro l’Espanyol, come confermato dallo stesso club, e ora si prepara al suo primo incontro al Bernabéu.

Al Bernabéu anche Oyarzabal: due campioni del mondo, una partita

L’omaggio al Bernabéu avrà anche un ospite particolare. Oyarzabal sarà presente allo stadio in occasione della sfida tra Real Madrid e Real Sociedad, dopo aver condiviso con Cucurella il trionfo mondiale della Spagna.

I due saranno avversari pochi minuti dopo, ma prima condivideranno il momento dedicato alla nazionale spagnola e al trofeo conquistato durante l’estate.

In tribuna è inoltre attesa la presenza del commissario tecnico Luis de la Fuente, mentre la serata comprenderà anche la presentazione di altri nuovi acquisti del Real Madrid.

Per Cucurella, però, il momento più significativo sarà quello legato al Mondiale. Arrivare al Bernabéu con la Coppa conquistata poche settimane prima significa presentarsi al nuovo pubblico con uno dei riconoscimenti più importanti della propria carriera.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - 19 LUGLIO: Marc Cucurella #24 della Spagna festeggia con la sua medaglia dopo la vittoria della squadra dopo la partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, New Jersey. (Foto di Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

Dal Mondiale al primo applauso del Bernabéu

L’omaggio arriva dopo un’estate in cui Cucurella ha cambiato squadra e status. È arrivato al Real Madrid da campione del mondo, dopo una trattativa che lui stesso ha raccontato come inattesa, e ha iniziato il nuovo capitolo della sua carriera soltanto dopo gli impegni con la Spagna.

Anche l’adattamento, secondo il giocatore, è stato più semplice del previsto: “Dal primo giorno mi sono sentito molto a mio agio, l’ho detto alla mia famiglia: sembrava che fossi qui da molto tempo”. Cucurella ha sottolineato anche l’accoglienza ricevuta dai compagni, spiegando quanto sia importante creare un buon rapporto fuori dal campo per costruire una squadra.

Adesso manca il momento che aveva immaginato già quando era ancora al Chelsea. A giugno parlava del desiderio di conoscere il Bernabéu; oggi si prepara a entrarci da giocatore del Real Madrid.

Prima della partita con la Real Sociedad, Cucurella sarà celebrato davanti al nuovo pubblico, con la Coppa del Mondo al centro del campo. Al suo fianco ci sarà anche Oyarzabal, dall’altra parte della sfida.

E il terzino ha già rivolto un messaggio ai tifosi: “Grazie a tutti per il vostro supporto. È un giorno molto speciale per me e per la mia famiglia. Ho tanta voglia di conoscervi tutti al Bernabéu. Hala Madrid!”.