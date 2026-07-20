Bastata una precisazione della FIFA per riscrivere due statistiche che sembravano destinate a entrare nella storia del Real Madrid. Il protagonista è Marc Cucurella, campione del mondo con la Spagna dopo il successo in finale contro l'Argentina, ma che la Federazione internazionale considera vincitore del torneo come calciatore del Chelsea e non del Real Madrid.

Cucurella non continua la striscia record del Real Madrid

Un chiarimento che mette fine a ogni discussione e che interrompe due strisce storiche legate al club madridista. La prima riguarda un record assoluto. Dal Mondiale del 1998, infatti, ogni edizione della Coppa del Mondo era stata vinta da almeno un calciatore tesserato con il Real Madrid., acquistato dai Blancos in questa sessione estiva ma ancora ufficialmente registrato come giocatore del Chelsea durante il Mondiale. La FIFA ha però stabilito che il titolo va attribuito al club di appartenenza al momento della conquista del trofeo, facendo così interrompere la straordinaria serie del Real Madrid.

Ma non è l'unico primato sfumato. Anche la Spagna sembrava destinata a proseguire una tradizione che durava dal 1964. In tutte le grandi vittorie della Nazionale spagnola – dall'Europeo del 1964 a quello del 2008, passando per il Mondiale del 2010 e gli Europei del 2012 e del 2024 – era sempre presente almeno un calciatore del Real Madrid nella rosa vincente.

🚨🇪🇸 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 La FIFA ha confirmado que Marc Cucurella ganó la Copa del Mundo como jugador del Chelsea, no del Real Madrid. ✅🔵 pic.twitter.com/1ULgvCz5lR — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 20, 2026

Un record sfumato per... pochi giorni

Con Cucurella molti avevano ritenuto che quella striscia sarebbe proseguita. Tuttavia, anche in questo caso, la FIFA ha fatto prevalere il criterio del tesseramento attuale:

La decisione mette quindi la parola fine a due record che sembravano destinati a sopravvivere. Da una parte si interrompe la straordinaria sequenza mondiale del Real Madrid, dall'altra si chiude anche la lunga tradizione della Spagna campione con almeno un madridista in rosa.

Una semplice precisazione amministrativa, ma con un impatto enorme sulle statistiche e sulla storia del calcio. Per i tifosi del Real Madrid resta il rammarico di aver visto sfumare due primati per una questione di tesseramento. Nonostante Cucurella sia ormai destinato a vestire la maglia blanca nella prossima stagione.