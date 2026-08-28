Ci sono partite che arrivano con una storia già iniziata. Juventus-Parma, in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium, mette di fronte due squadre che hanno vissuto una prima giornata molto diversa. La Juventus ha battuto 1-0 il Frosinone e vuole dare continuità alla partenza, mentre il Parma è stato sconfitto in casa dal Cagliari e cerca subito una risposta. In mezzo c’è anche l’assenza pesante di Kenan Yildiz, costretto a fermarsi per un grave infortunio al piede sinistro.

È proprio il Parma, più che la Juve, ad avvicinarsi alla storia di “La ricerca della felicità”, il film di Gabriele Muccino con Will Smith nei panni di Chris Gardner. Una storia costruita sulle difficoltà, sulla necessità di ricominciare e sulla ricerca di un’occasione per cambiare il proprio percorso.

La Juventus riparte dai primi tre punti

La Juventus non deve cercare il primo successo stagionale: lo ha già trovato a Frosinone. Il gol di Bremer è bastato per conquistare i tre punti nella prima giornata, anche se la prestazione non ha completamente soddisfatto il mister, Luciano Spalletti.

Il tecnico ha chiesto maggiore precisione sotto porta e dovrà adesso fare i conti con una perdita importante. Kenan Yildiz, uscito dalla sfida contro il Frosinone con un problema al piede sinistro, ha riportato una frattura del quinto metatarso. Secondo quanto riportato da Skysport e dalla Gazzetta dello Sport Il giocatore sarà operato e i tempi di recupero sono stimati in circa due mesi e mezzo-tre mesi.

La Juventus, quindi, arriva alla sfida con il Parma in una situazione ben diversa da quella di Gardner. Ha già ottenuto il primo risultato che cercava, ma deve continuare a costruire il proprio percorso senza uno dei pilastri della squadra.

FROSINONE, ITALIA - 23 AGOSTO: Kenan Yildiz della Juventus reagisce durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Juventus allo Stadio Benito Stirpe il 23 agosto 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Il Parma e la sua occasione

Se c’è una squadra che può riconoscersi maggiormente nella storia raccontata dal film, quella è il Parma. I gialloblù hanno iniziato il campionato con una sconfitta interna contro il Cagliari. Un gol di Romano ha deciso la partita e lasciato il Parma senza punti dopo la prima giornata. Per Carlos Cuesta, la trasferta di Torino rappresenta già una possibilità di cambiare il tono dell’inizio di stagione.

Nel film di Muccino, Chris Gardner attraversa una serie di difficoltà senza avere la certezza che il percorso intrapreso porterà al risultato sperato. Il Parma non parte naturalmente dalla stessa situazione e il paragone non può essere preso alla lettera. Il punto è la necessità di reagire quando la prima risposta non è quella desiderata. A Torino servirà proprio questo: trasformare una sconfitta in un nuovo punto di partenza.

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Una storia già vissuta

Juventus e Parma si sono affrontate l’ultima volta il primo febbraio 2026 al Tardini. In quella occasione i bianconeri hanno vinto 4-1. Domani, però, il contesto sarà completamente diverso. È una nuova stagione, la seconda giornata e soprattutto una nuova occasione per entrambe. La Juventus vuole confermare il successo dell’esordio e iniziare il campionato con due vittorie consecutive, nonostante l’assenza di Yildiz. Il Parma deve invece cancellare lo zero dalla classifica e dimostrare che la sconfitta con il Cagliari non rappresenta il tono della sua stagione.

TORINO, ITALIA - 21 MARZO: Kenan Yildiz della Juventus festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra con i compagni di squadra Francisco Conceicao, Pierre Kalulu e Jeremie Boga durante la partita di Serie A tra Juventus FC e US Sassuolo Calcio all'Allianz Stadium il 21 marzo 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La continua ricerca

“La ricerca della felicità” funziona allora soprattutto come storia del Parma: una squadra che dopo un passo falso deve trovare la propria strada e cercare un’occasione per rimettere in equilibrio il proprio cammino. La Juventus ha già trovato la prima risposta a Frosinone. Ora deve dimostrare di poterla ripetere, proprio mentre perde il suo numero 10 per diversi mesi. Domani sera, all’Allianz Stadium, il Parma proverà a scrivere un capitolo diverso da quello dell’esordio. La Juventus cercherà invece di evitare che la sua storia ricominci a complicarsi.