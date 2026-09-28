Non si è spenta con il triplice fischio la tensione che ha accompagnato Israele-Irlanda, sfida di Nations League disputata a Debrecen (Ungheria) e terminata con un netto 3-0 in favore della formazione irlandese. Una partita caratterizzata da diversi momenti di forte tensione, iniziata già prima del calcio d'inizio con i giocatori dell'Irlanda che hanno rifiutato il tradizionale scambio di strette di mano con gli avversari e indossato la fascia al braccio per le vittime di Gaza, oltre ad aver abbassato la testa durante l'inno israeliano.

Al termine dell'incontro, secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, ci sarebbe stato anche un acceso confronto tra Jake O'Brien e Manor Solomon. Il difensore dell'Irlanda, stando alla ricostruzione riportata dal Sun sulla base di fonti israeliane, avrebbe rivolto parole durissime al capitano della Nazionale avversaria, che ha poi risposto in diretta TV.

Israele-Irlanda: l'insulto di O'Brien e la risposta di Solomon

Secondo la ricostruzione, O'Brien avrebbe detto a Solomon: "Shame on you for what you're doing in Gaza. You deserve to lose", ovvero "Vergogna per quello che state facendo a Gaza. Meritate di perdere". Parole che, se risultassero vere, sarebbero totalmente comprensibili visto ciò che davvero sta accadendo in questo periodo storico.

Si tratta però di una ricostruzione attribuita a fonti e giornalisti israeliani e non di un dialogo verificato attraverso una registrazione o confermato pubblicamente dai due calciatori. Per questo motivo, le parole riportate devono essere considerate come un presunto scambio, ma le parole di Manor Salomon no, quelle sono state dette in diretta TV.

FIRENZE, ITALIA - 22 MAGGIO: Manor Solomon dell'ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Atalanta BC all'Artemio Franchi il 22 maggio 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dopo la partita l'ex Fiorentina ha voluto rispondere a tutti i comportamenti del prima, durante e dopo la partita persa così: "Hanno detto delle sciocchezze durante la partita, non voglio commentarle. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita contro di loro, sarà completamente diversa".

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Quello che hanno fatto con l'inno? Non mi interessa.

Abbiamo un paese dieci volte migliore del loro, più forte, un paese straordinario con persone straordinarie, orgogliosi di indossare la divisa della nazionale e di essere israeliani. Siamo orgogliosi dei nostri soldati, sono capaci di fare qualsiasi cosa. Siamo israeliani e amiamo la nostra patria, vincere è ciò che conta".

Ha poi proseguito parlando della situazione creatasi durante l'inno, successivamente elogiando l'esercito israeliano e il suo paese, definito da lui stesso il migliore del mondo: "