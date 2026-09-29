Narovsismo e parole grosse del giocatore del Napoli verso Obrenovic durante il primo tempo della partita ma ha ragione il direttore di gara
Una serata molto difficile per il Belgio e per Kevin De Bruyne. Nella sfida di ieri sera contro la Francia, valida per la seconda giornata di Nations League, il centrocampista del Napoli e dei Diables Rouges ha avuto un duro faccia a faccia con il direttore di gara, lo sloveno Obrenovic, a causa di una decisione che l'ex City non ha affatto gradito ma, in base al nuovo regolamento, l'arbitro non ha commesso alcun errore. Ecco la dinamica della vicenda.
L'insulto di De Bruyne all'arbitro: cosa dice la nuova regolaLa Francia si porta a casa un nuovo importante successo contro il Belgio grazie ad una rete straordinaria di Olise all'88'. Con questo successo i Blues salgono a quota 6 punti mentre i Diables Rouges vengono raggiunti dall'Italia, vittoriosa ieri sulla Turchia per 4-1. Una partita non esaltante per uno dei protagonisti più attesi, Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli si è preso la scena durante il match, ma non come sperava: ha avuto un duro faccia a faccia con l'arbitro Obrenovic.
In base alla nuova regola, infatti, "dopo qualsiasi valutazione iniziale, il giocatore deve lasciare il campo di gioco e rimanervi fuori fino a quando il gioco è ripreso ed è trascorso un minuto, determinato dall’arbitro, che può essere assistito dagli altri ufficiali di gara". Si tratta di una regola entrata in vigore lo scorso 1°luglio che spiega il motivo per cui un giocatore infortunato deve lasciare il campo per un minuto. Tutto indirizzato a non perdere tempo stando a gioco fermo.
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