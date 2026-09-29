Una serata molto difficile per il Belgio e per Kevin De Bruyne. Nella sfida di ieri sera contro la Francia, valida per la seconda giornata di Nations League, il centrocampista del Napoli e dei Diables Rouges ha avuto un duro faccia a faccia con il direttore di gara, lo sloveno Obrenovic, a causa di una decisione che l'ex City non ha affatto gradito ma, in base al nuovo regolamento, l'arbitro non ha commesso alcun errore. Ecco la dinamica della vicenda.

L'insulto di De Bruyne all'arbitro: cosa dice la nuova regola

« Va te faire » : le gros craquage de Kevin De Bruyne… qui s’en prend à un arbitre contre la France https://t.co/VRHvci2FPn — RTL info (@rtlinfo) September 29, 2026

Lasi porta a casa un nuovo importante successo contro ilgrazie ad una rete straordinaria di Olise all'88'. Con questo successo i Blues salgono a quota 6 punti mentre ivengono raggiunti dall', vittoriosa ieri sullaper 4-1. Una partita non esaltante per uno dei protagonisti più attesi, Kevin De Bruyne . Il centrocampista delsi è preso la scena durante il match, ma non come sperava: ha avuto un duro faccia a faccia con l'arbitroTutto è accaduto al 37′ minuto, sul risultato ancora fermo sullo 0-0:interviene duramente a centrocampo su De Bruyne che cade a terra. Obrenovic fischia correttamente fallo per il Belgio, ma serve l'intervento dei sanitari per verificare le condizioni dell'exche si rialza a fatica solo poco dopo. A quel punto, l'arbitro lo invita a uscire dal campo e De Bruyne non prede bene, la decisione tanto da lanciare verso l'arbitro parole offensive. La decisione, però, rispetta le nuove regole, motivo per cui il classe '93 avrebbe potuto rischiare sanzioni più pesanti.

BRUXELLES, BELGIO - 28 SETTEMBRE: Kevin De Bruyne del Belgio tira sotto pressione da Bradley Barcola della Francia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Francia allo Stade Roi Baudouin il 28 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

In base alla nuova regola, infatti, "dopo qualsiasi valutazione iniziale, il giocatore deve lasciare il campo di gioco e rimanervi fuori fino a quando il gioco è ripreso ed è trascorso un minuto, determinato dall’arbitro, che può essere assistito dagli altri ufficiali di gara". Si tratta di una regola entrata in vigore lo scorso 1°luglio che spiega il motivo per cui un giocatore infortunato deve lasciare il campo per un minuto. Tutto indirizzato a non perdere tempo stando a gioco fermo.