Il 4-1 degli Azzurri scatena la rabbia del pubblico turco: cori contro Montella e il presidente federale, che abbandona lo stadio. Clima teso in Turchia
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La sconfitta contro l'Italia ha trasformato la serata di Bursa in una notte di forte contestazione da parte dei tifosi turchi, mettendo nel mirino specialmente il CT Vincenzo Montella, mentre anche il presidente della federazione turca è stato coinvolto dalla protesta del pubblico.
Montella: "Italia superiore, ma i ragazzi non meritano i fischi. Non penso ad andare via"La Turchia è stata travolta 4-1 da una grandissima Italia, che ha saputo reagire dopo il brutto ko all'esordio della Nations League contro il Belgio, mentre non si può dire lo stesso sulla nazionale di Vincenzo Montella, apparsa in balia della superiorità tecnica e tattica degli Azzurri. La partita si è complicata rapidamente per i turchi, sotto 3-0 già alla fine del primo tempo, assistendo fin da subito alla dura reazione dei tifosi presenti alla 'Timsah Arena'di Bursa. Nel post-partita, tuttavia, Montella ha difeso il gruppo ed escluso categoricamente l'ipotesi di lasciare il timone della nazionale: "Non penso assolutamente ad andare via. L'Italia è stata superiore, ma sento il sostegno dei ragazzi e siamo tutti motivati a continuare insieme questo cammino", ha spiegato il CT, prendendo posizione proprio a favore dei propri giocatori: "Per quello che hanno fatto vedere negli ultimi tre anni, penso che questi ragazzi non meritano i fischi", ha concluso Montella.
La contestazione: il Presidente Federale abbandona lo stadioGià alla fine del primo tempo, una pioggia di fischi ha sommerso il terreno di gioco e i giocatori della Turchia, facendo bene intendere come si sarebbe evoluta la situazione fino al triplice fischio, espandendo la contestazione anche sulle varie tribune. Da lì a poco, il pubblico ha infatti iniziato a chiedere a gran voce le dimissioni del commissario tecnico, con cori rivolti direttamente all'allenatore italiano, ma la protesta ha poi raggiunto anche Ibrahim Haciosmanoglu, presidente della Federazione calcistica turca. Secondo la ricostruzione di Bpthaber, i tifosi avrebbero rivolto contestazioni molto dure anche nei suoi confronti, chiedendogli di intervenire sulla posizione di Montella. Di fronte alla crescente tensione sugli spalti, Haciosmanoglu ha quindi lasciato anzitempo la propria postazione in tribuna, abbandonando lo stadio prima della conclusione della partita: un gesto che ha ulteriormente evidenziato il clima pesante creatosi attorno alla nazionale turca.
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