La sconfitta contro l'Italia ha trasformato la serata di Bursa in una notte di forte contestazione da parte dei tifosi turchi, mettendo nel mirino specialmente il CT Vincenzo Montella, mentre anche il presidente della federazione turca è stato coinvolto dalla protesta del pubblico.

Montella: "Italia superiore, ma i ragazzi non meritano i fischi. Non penso ad andare via"

Laè stata travolta 4-1 da una grandissimache ha saputo reagire dopo il brutto ko all'esordio della Nations League contro il Belgio, mentre non si può dire lo stesso sulla nazionale di, apparsa in balia della superiorità tecnica e tattica degli Azzurri. La partita si èrapidamente per i turchi, sotto 3-0 già alla fine del primo tempo, assistendo fin da subito alla duradei tifosi presenti alla 'Timsah Arena'di Bursa. Nel post-partita, tuttavia,ha difeso il gruppo edcategoricamente l'ipotesi di lasciare il timone della nazionale: "Non penso assolutamente ad andare via. L'Italia è stata superiore, ma sento il sostegno dei ragazzi e siamo tutti motivati a continuare insieme questo cammino", ha spiegato il CT, prendendoproprio a favore dei propri giocatori: "Per quello che hanno fatto vedere negli ultimi tre anni, penso che questi ragazzi non meritano i fischi", ha concluso Montella.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Vincenzo Montella, capo allenatore del Turkiye, gesticola durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

La contestazione: il Presidente Federale abbandona lo stadio

Già alla fine del primo tempo, una pioggia diha sommerso il terreno di gioco e i giocatori della, facendo bene intendere come si sarebbe evoluta la situazione fino al triplice fischio, espandendo laanche sulle varie tribune. Da lì a poco, il pubblico ha infatti iniziato a chiedere a gran voce ledel commissario tecnico, con cori rivolti direttamente all'allenatore italiano, ma la protesta ha poi raggiunto anche, presidente dellacalcistica turca. Secondo la ricostruzione di Bpthaber, i tifosi avrebbero rivolto contestazioni molto dure anche nei suoi confronti, chiedendogli di intervenire sulla posizione di Montella. Di fronte alla crescentesugli spalti, Haciosmanoglu ha quindi lasciato anzitempo la propria postazione in tribuna,lo stadio prima della conclusione della partita: un gesto che ha ulteriormente evidenziato ilcreatosi attorno alla nazionale turca.