Pio Esposito protagonista nel 4-1 rifilato alla Turchia con una rete speciale dedicata alla nonna, e ad una serata condivisa con il fratello Sebastiano
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La serata di Pio Esposito in maglia Azzurra ha avuto un significato che va oltre il gol. L'attaccante ha festeggiato la rete contro la Turchia dedicandola alla nonna, mentre accanto a lui c'era il fratello Sebastiano, alla prima presenza con la Nazionale maggiore dell'Italia.
Pio Esposito: "Il primo pensiero va a mia nonna. Dedico il gol a lei"Dopo il 4-1 dell'Italia in Turchia, Pio Esposito ha raccontato ai microfoni della Rai la dedica legata alla sua rete. Un gol cercato anche per una persona a cui l'attaccante è particolarmente legato: "Dedico il gol a mia nonna, che sta passando delle giornate difficili e ci tenevo a segnare per dedicarle la rete", ha spiegato nel post-partita, con un pensiero che aveva già accompagnato l'attaccante nelle precedenti uscite con la Nazionale come quella contro il Belgio, nella quale però non è riuscito a segnare per dedicarle il gol. La partita di Bursa è stata però storica anche per tutta la famiglia Esposito: Pio e Sebastiano sono infatti partiti insieme dal primo minuto, un evento che non accadeva in Nazionale dal 1915, quando Aldo e Luigi Cevenini furono schierati titolari contro la Svizzera, mentre era dal 2000 che due fratelli non giocassero entrambi con l'Italia, con gli ultimi che furono Pippo e Simone Inzaghi.
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Pio, il sesto gol in undici partite con l'ItaliaA chiudere una notte già significativa è arrivato anche un dato importante. Pio Esposito ha firmato il gol del definitivo 4-1 con un colpo di testa sulla conclusione di Tonali respinta dal palo, raggiungendo quota sei gol nelle prime undici presenze con l'Italia. Un rendimento che, prima dei 21 anni, lo porta sempre più nella storia Azzurra: secondo i dati Opta, soltanto Giuseppe Meazza aveva segnato più di cinque gol in Nazionale a quell'età, con addirittura 11 reti.
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