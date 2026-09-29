La serata di Pio Esposito in maglia Azzurra ha avuto un significato che va oltre il gol. L'attaccante ha festeggiato la rete contro la Turchia dedicandola alla nonna, mentre accanto a lui c'era il fratello Sebastiano, alla prima presenza con la Nazionale maggiore dell'Italia.

Pio Esposito: "Il primo pensiero va a mia nonna. Dedico il gol a lei"

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Dopo il 4-1 dell'Italia in Turchia,ha raccontato ai microfoni della Rai la dedica legata alla sua rete. Un gol cercato anche per una persona a cui l'attaccante è particolarmente: "Dedico il gol a mia nonna, che sta passando delle giornate difficili e ci tenevo a segnare per dedicarle la rete", ha spiegato nel post-partita, con unche aveva già accompagnato l'attaccante nelle precedenti uscite con la Nazionale come quella contro il, nella quale però non è riuscito a segnare peril gol. La partita di Bursa è stata peròanche per tutta la famiglia Esposito: Pio esono infatti partiti insieme dal, un evento che non accadeva in Nazionale dal, quando Aldo e Luigifurono schierati titolari contro la Svizzera, mentre era dalche due fratelli non giocassero entrambi con l'Italia, con gli ultimi che furonoL'attaccante dell'Inter ha raccontato di aver cercato di proteggere il fratello dalladel debutto: "Ho cercato di non sovraccaricarlo di emozioni perché era la sua prima volta", spiegando poi la soddisfazione per una serata vissuta insieme: "Ci siamo divertiti e sono contento di avere condiviso questa serata con lui. Spero di farlo molte altre volte", ha concluso Pio.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Davide Frattesi dall'Italia festeggia il secondo gol della sua squadra con i compagni di squadra durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Türkiye e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Pio, il sesto gol in undici partite con l'Italia

A chiudere una notte già significativa è arrivato anche un dato importante.ha firmato il gol del definitivo 4-1 con unsulla conclusione di Tonali respinta dal palo, raggiungendo quotanelle prime undici presenze con l'Italia. Un rendimento che,, lo porta sempre più nella storia Azzurra: secondo i dati Opta, soltantoaveva segnato più di cinque gol in Nazionale a quell'età, con addirittura