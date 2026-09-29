Il calcio turco prosegue nella sua fase estremamente delicata, questa volta però oltre al rettangolo di gioco, scosso da una nuova inchiesta che coinvolge direttamente i vertici dell'organizzazione arbitrale. Al centro della vicenda c'è Ferhat Gundogdu, presidente della Commissione arbitrale della Federcalcio turca.

Gundogdu fermato nell'inchiesta: i dettagli

è stato fermato nell'ambito dicoordinata dalla. Secondo quanto riferito dall'agenzia turca Anadolu e riportato da vari media, l'inchiesta riguarda presunte condotte die la. L'operazione, condotta contemporaneamente in quattro province turche come Istanbul, Ankara, Elazig e Manisa, riporta come insieme al presidente della MHK, la Commissione arbitrale, siano statealtre sei persone presumibilmente coinvolte.

Tra i soggetti, figurano infatti Ferdi Karadoruk, presidente dell'Associazione arbitri attivi della Federcalcio turca, Ahmet Sahin, ex vicepresidente della Commissione e l'ex componente Yunus Yildirim. Nell'elenco, compaiono inoltre Sebahattin Sahin, responsabile dell'area Formazione e della quarta regione della Federcalcio, Alican Saglar, dirigente dell'Associazione turca degli arbitri e degli osservatori a Istanbul, ed infine Emre Kosif, presidente del Comitato arbitrale provinciale ad Istanbul.

KOCAELI, TURCHIA - 25 SETTEMBRE: I tifosi della Turchia mostrano il loro sostegno sugli spalti prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Türkiye e Francia al Kocaeli Stadium il 25 settembre 2026 a Kocaeli, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Un'indagine partita nel 2025

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Secondo le informazioni diffuse dalle autorità e dalla stampa turca, il fascicolo sarebbe stato aperto dopo unapresentata ormai un anno fa,, e nel corso dell'indagine, sempre secondo quanto riferito, sarebbero stati acquisiti, dichiarazioni di persone informate sui fatti, dati finanziari e telefonici e una perizia tecnica. La, attraverso gli accertamenti svolti dalla polizia, avrebbe quindi ritenuto necessarioil possibile coinvolgimento degli indagati nei fatti contestati.Al momento, si tratterebbe di accuse nell'ambito dell'indagine e il fermo non equivale ad alcuna condanna, con eventuali responsabilità individuali che saranno chiarite solo in seguito agli sviluppi giudiziari ma certamente per il calcio turco è un inatteso scossone, specialmente dopo ciò che emerge sul terreno di gioco e le difficoltà di fare risultato per la Nazionale turca, a partire dal ko pesantissimo di ieri sera contro l'