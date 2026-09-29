Il conto alla rovescia per la semifinale di Coppa Sudamericana è già iniziato ma il Vasco da Gama si ritrova davanti ad un problema inatteso. La sfida contro il Boca Juniors è fissata, ma lo stadio che dovrà ospitare il ritorno della semifinale resta ancora da definire.

Il Maracana chiude le porte al Vasco: la situazione

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La svolta inattesa è arrivata nella giornata di ieri, 28 settembre: ciò che riporta TyC Sports è che il, gestito da, haufficialmente la richiesta deldi disputare nello storico impianto la sfida del 20 ottobre contro il. La motivazione indicata, riguarderebbe soprattutto ildello stadio e la necessità di preservare il terreno di gioco per i tanti impegni. Per il Vasco, inoltre, si tratterebbe della terza richiesta respinta nel 2026, quando in precedenza erano arrivate leper le partite contro Vitória e Palmeiras, entrambe nella Coppa di Brasile. Ma perchè il Vasco cerca un impianto per svolgere la partita contro il Boca?La situazione, secondo quanto riferito da TyC Sports, sarebbe statadal regolamento dellasudamericana, secondo cui, a partire dalle semifinali della Coppa Sudamericana, gli incontri devono essere disputati in stadi con unaminima di. Il San Januario, casa del Vasco, non raggiunge talee quindi non può essere utilizzato senza unadell'organismo sudamericano. Il presiedente Pedrinho avrebbe manifestato la volontà di chiedere alla Conmebol una soluzione che permetta comunque di giocare nello stadio del club, ma al momento

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 25 SETTEMBRE: Una vista aerea dello stadio Maracana prima della partita NFL Baltimore Ravens e Dallas Cowboys il 25 settembre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. La NFL ospiterà la sua terza partita in Sud America il 27 settembre al Maracana Stadium. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Le alternative del Vasco