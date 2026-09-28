Un nome pesante per una trattativa che prende forma. Marcelo, ex terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe entrare nel progetto di Paulo Tavares per l'acquisizione del Nantes. Waldemar Kita non nasconde più la volontà di vendere e, tra le diverse offerte sul tavolo, ha deciso di dare seguito a quella dell'imprenditore franco-portoghese di 62 anni, ex agente di calciatori e allenatori. Il numero uno di Phenix Sport Invest ha già presentato la documentazione che illustra il suo piano, visionata da L'Equipe, e tra i nomi della cerchia ristretta c'è proprio quello dell'ex nazionale brasiliano, che potrebbe diventare ambasciatore dei Canaries. Ma l'operazione, secondo quanto riportato, non dovrebbe avvicinarsi ai 95 milioni sperati da Kita: la cifra sarebbe inferiore ai 50.

Tavares e il piano con Marcelo protagonista

, ex agente che in passato ha lavorato con il(Leonardo Jardim e Djibril Sidibé i nomi più noti), aveva già provato ad acquistare il Saint-Etienne nel 2023. Con la sua Phenix Sport Invest rileverebbe le quote della famiglia Kita e dai documenti emergono i volti del suo progetto. Oltre a Marcelo, ambasciatore in pectore, l'ex cestista e professionista della comunicazione Charlesdovrebbe diventare presidente esecutivo. Geraldine Pons, oggi dirigente di Eurosport, era stata contattata per il ruolo di direttore generale ma non farà parte dell'operazione.

Marcelo ai tempi del Real Madrid. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Cyril Linette, ex ceo de L'Equipe, potrebbe invece entrare nel consiglio strategico o in quello di amministrazione. Sul piano economico la distanza dalle richieste di Kita resta ampia: si parla di meno di 50 milioni, contro i 95 sperati dal presidente. Non mancano poi le perplessità. Il progetto non ha ancora suscitato critiche, ma la presenza di Tavares non appare del tutto rassicurante: diverse persone che lo conoscono farebbero fatica a fidarsi della sua credibilità. Il suo nome era già emerso nei Football Leaks ed era stato collegato a pratiche poco chiare, come una fattura da 300mila euro della sua società per attività di scouting al Monaco. Il dossier è aperto e il futuro dei Canaries passa anche da qui.