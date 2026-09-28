La domenica di Nations League ha regalato il solito marchio di Haaland, questa volta inutile ai fini del risultato; la vittoria esterna della Grecia sulla Germania di Klopp; i segnali di protesta dei giocatori irlandesi contro i colleghi israeliani; un super gol di Gonçalo Ramos e, ovviamente, la panchina di Cristiano Ronaldo. Non accadeva dal giugno 2024, in occasione di un amichevole contro la Croazia di preparazione all'Europeo, che il cinque volte Pallone d'Oro restasse a guardare i compagni per tutti i novanta minuti.

La spiegazione di Jorge Jesus

In una serata da incorniciare per il, uscito vittorioso dalla ostica trasferta di Oslo, in Norvegia, i principali portali online hanno aperto con la panchina di. Una scelta concordata, figlia del ravvicinamento delle quattro sfide di Nations League inserite in questa maxi sosta, come confermato dal CT lusitanoa Channel 11: ". Avevo persino concordato con lui che nell'ultima mezz'ora lo avrei fatto entrare. Ma l'andamento della partita non lo stava chiedendo".

OSLO, NORWAY - SEPTEMBER 27: Cristiano Ronaldo del Portogallo osserva dalla panchina come sostituto durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Il match winner è stato l'attaccante del Milan Gonçalo Ramos, abile prima a intercettare un pallone di Nyland e poi lo a trafiggerlo dal limite dell'area di rigore con un cucchiaio. Soltanto una revisione al VAR ha tolto la gioia della doppietta all'ex PSG qualche minuto dopo. Il CT ne è rimasto soddisfatto: "Gonçalo Ramos è stato a posto. Aveva segnato un gol e gliene è stato annullato un altro. Sentivo che non era il momento di cambiarlo. Poi, la partita è cambiata e non era più il momento per Cris di entrare, ma era diventato il momento di mettere un giocatore che garantisse equilibrio e la difesa del risultato".

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Ronaldo in campo per Portogallo-Danimarca?

L'ex allenatore diha poi aggiunto a RTP: "Ci sono ancora due partite. Non era per proteggerlo fisicamente, perché era in una situazione fisica in cui poteva giocare per tutto il tempo che avrebbe voluto. È stata una scelta., ma questo non significa che è fuori dalle opzioni. Al contrario,".

LEIRIA, PORTUGAL - JUNE 10: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria allo Stadio Dr Magalhães Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, in Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

E Cristiano Ronaldo come l'ha presa? A differenza di altre volte, il portoghese non ha avuto gesti plateali in panchina, né tantomeno ha lanciato delle frecciatine social. Si è soltanto limitato a scrivere: "Vamos" sul post della vittoria, segno del fatto che la scelta fosse concordata e che lui, più di tutti, ha capito di dover rifiatare per "performare" al meglio a questa età.