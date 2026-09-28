Sembra non arrivare mai il tramonto sull'infinita carriera di Lionel Messi, che, proprio come il vino, con il passare degli anni sembra diventare sempre più pregiato. Il calciatore, infatti, aveva da poco annunciato il ritiro dalla Nazionale argentina, con la sua ultima partita che si disputerà il il 6 ottobre contro il Benin, allo Stadio Monumental di Buenos Aires, in maniera da poter ricevere l'ultimo grande tributo dalla propria gente.

Ieri sera, nella partita di campionato contro il Columbus Crew, ha voluto ancora una volta deliziare il pubblico con una delle sue meravigliose giocate: un incredibile calcio di punizione da una posizione defilatissima.

Messi, punzione spettacolare contro il Columbus Crew

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I numeri dell'argentino in MLS

Al minuto 33' sul risultato diper i padroni di casa, Lionel Messi ha deciso di pareggiarei conti (nel finale di partita arriverà la sconfitta per 2-1) con unache sembrava quasi impossibile da trasformare in un tiro, e che invece il fuoriclasse argentino ha trasformato nell'ennesima. Da una posizione completamente, in prossimità della bandierina del corner, l'argentino ha scelto di calciare direttamente verso la porta, disegnando con il suo mancino unae imprendibile perQuesto gol su punizione è ilsegnato da Messi contro i Columbus Crew e porta ail suo bottino complessivo su calcio piazzato, a soli due centri dal record di(78).Nelle ultime 10 partite con la propria squadra, Messi ha contribuito ad almeno un gol in ogni occasione:in questo periodo, numeri che lo hanno portato in cima alla classifica marcatori dellacongol realizzati dall’inizio del campionato.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Nonostante la sua straordinaria carriera si avvicina inevitabilmente alle battute finali, Lionel Messi non si smentisce mai e continua a sorprendere il mondo con giocate fuori dal comune, dimostrando che, a volte, la magia non conosce età.