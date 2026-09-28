Nella sconfitta odierna dell'Inter Miami contro i Columbus Crew, Messi ha comunque voluto deliziare il pubblico con la specialità di casa: un'altra delle sue punizioni meravigliose.
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Sembra non arrivare mai il tramonto sull'infinita carriera di Lionel Messi, che, proprio come il vino, con il passare degli anni sembra diventare sempre più pregiato. Il calciatore, infatti, aveva da poco annunciato il ritiro dalla Nazionale argentina, con la sua ultima partita che si disputerà il il 6 ottobre contro il Benin, allo Stadio Monumental di Buenos Aires, in maniera da poter ricevere l'ultimo grande tributo dalla propria gente.
Ieri sera, nella partita di campionato contro il Columbus Crew, ha voluto ancora una volta deliziare il pubblico con una delle sue meravigliose giocate: un incredibile calcio di punizione da una posizione defilatissima.
Messi, punzione spettacolare contro il Columbus CrewAl minuto 33' sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, Lionel Messi ha deciso di pareggiare momentaneamente i conti (nel finale di partita arriverà la sconfitta per 2-1) con una punizione che sembrava quasi impossibile da trasformare in un tiro, e che invece il fuoriclasse argentino ha trasformato nell'ennesima opera d'arte. Da una posizione completamente defilata, in prossimità della bandierina del corner, l'argentino ha scelto di calciare direttamente verso la porta, disegnando con il suo mancino una traiettoria perfetta e imprendibile per Schulte.
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I numeri dell'argentino in MLSNelle ultime 10 partite con la propria squadra, Messi ha contribuito ad almeno un gol in ogni occasione: 10 reti e 5 assist in questo periodo, numeri che lo hanno portato in cima alla classifica marcatori della MLS con 21 gol realizzati dall’inizio del campionato.
Nonostante la sua straordinaria carriera si avvicina inevitabilmente alle battute finali, Lionel Messi non si smentisce mai e continua a sorprendere il mondo con giocate fuori dal comune, dimostrando che, a volte, la magia non conosce età.
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