Lorenzo Mastromattei

Disastro Santos, rimonta clamorosa dell'Atlético Mineiro: fuori anche dalla Copa Sudamericana
Stagione deludente da parte del Santos, che dopo i grandi acquisti di mercato viene eliminato anche dalla Copa Sudamericana
Stagione deludente da parte del Santos, che dopo i grandi acquisti di mercato viene eliminato anche dalla Copa Sudamericana
il terzino portoghese apre le marcature della goleada blaugrana con un fantastico gol
Due gol in due partite che permettono al canadese di infrangere un record storico
Lutto per il ct olandese Ronald Koeman, morta all'età di 65 anni sua moglie Bartina
Polemiche e insulti contro i calciatori del Real Madrid per i loro gesti che non sono passati inosservati
Il capitano dell'albiceleste saluta definitivamente la sua nazionale con un ultima partita
L'annuncio della federazione saudita contro i cori shock su Diogo Jota nella gara tra Al-Taawoun e Al-Hilal
L'attaccante del Cagliari, coinvolto in un incidente stradale, è risultato postivo all'alcol test e al test tossicologico
Le dichiarazioni post-partita del giovane trequartista dopo la vittoria contro la "sua" Juventus
Il giocatore ex Liverpool e Barcellona sta per diventare un nuovo giocatore del Santos
Le dichiarazioni del tecnico della Lazio in risposta a quelle del direttore sportivo Fabiani
Il giovane attaccante egiziano della cantera blaugrana rinnova il contratto
L’ex leggenda del Barcellona svela le sue preferenze per il Pallone d’Oro
L'ex attaccante della nazionale uruguaiana ricorda la sua "sregolatezza"
La stella brasiliana del Barcellona non ha intenzione di fermarsi dopo il suo grande avvio di stagione