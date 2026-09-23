Marcelo è arrivato a Madrid per affrontare un momento difficile, ma domenica il calcio gli ha regalato una parentesi completamente diversa. Il giovane del settore giovanile del CD Tiro Pichón, trasferitosi nella capitale per proseguire le cure legate a una malattia complessa, ha potuto incontrare da vicino i giocatori del Málaga durante la trasferta sul campo del Getafe.

Il club andaluso si è mosso per realizzare uno dei suoi desideri: stare accanto ai calciatori che segue e ammira. A rendere possibile l’incontro hanno contribuito soprattutto Izan Merino e Joaquín Muñoz, che hanno accolto subito l’iniziativa.

Marcelo con il Málaga tra hotel e Coliseum

La giornata è iniziata nell’hotel della squadra.ha incontrato i giocatori e lo staff tecnico, ha scattato alcune foto con loro e ha potuto vivere da vicino l’atmosfera della trasferta.gli ha anche regalato la propria maglia, uno dei ricordi più significativi di una giornata costruita attorno alla sua passione per il

GETAFE, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Davinchi del Getafe CF passa la palla durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Getafe CF e Malaga CF al Coliseum Alfonso Perez il 20 settembre 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Secondo quanto ricostruito da 101TV, Marcelo e suo padre inizialmente non avevano i biglietti per assistere alla partita. Alcuni giocatori, tra cui Merino e Muñoz, si sono quindi attivati per permettere loro di entrare al Coliseum e seguire Getafe-Málaga dagli spalti.

Il risultato passa in secondo piano

Sul campo ilè uscito sconfitto per 1-0, ma peril senso della giornata era altrove. Prima l’incontro con la squadra, poi la maglia ricevuta dae infine la possibilità di assistere dal vivo alla partita hanno trasformato una normale trasferta di campionato in un ricordo destinato a restare.

Il CD Tiro Pichón ha voluto ringraziare pubblicamente i giocatori del Málaga per la disponibilità mostrata, rivolgendo allo stesso tempo un messaggio diretto a Marcelo:“Nelle battaglie della vita, troverai sempre persone che vorranno combattere al tuo fianco. Per questo te lo dico forte e chiaro, Marcelo, non sarai solo e non lo sarai mai”. Il club ha poi riservato un ringraziamento particolare a Merino e Muñoz per aver reso possibile l’incontro e per il tempo trascorso con il giovane.

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ha poi ripreso il suo percorso di cure a, accompagnato dalla famiglia e dal sostegno del. Nel messaggio pubblicato dal club c’è anche il ricordo concreto di quella giornata: “”. La chiusura è semplice e torna al significato che ilha voluto dare all’intera iniziativa: “”.