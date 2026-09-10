Questa sera il Getafe farà il suo debutto nella fase a gironi della Conference League. Il club madrileno torna così a disputare una competizione europea dopo 7 anni e l'occasione è la sfida in Romania contro l'Universitatea Craiova. Fischio di inizio alle 18:45. Per la trasferta in Romania, inoltre, la società biancoblu ha deciso di elaborare un'iniziativa per i tifosi che decideranno di seguire la squadra allo stadio Ion Oblemenco

Il Getafe si avvicina ai suoi tifosi: pagata la trasferta della squadra in Romania

l'Universitatea Craiova

, valevole per la prima giornata della fase a gironi della Conference League.

I tifosi del Getafe potranno seguire la loro squadra in Romania gratuitamente. Questo grazie all'iniziativa presa dal club madrileno. Come infatti è stato riportato sul sito ufficiale del club, il Getafe pagherà la trasferta a Craiova dei suoi tifosi per seguire la squadra, impegnata questa sera nella partita contro

"Se sei un abbonato e vuoi andare a Craiova per sostenere l'EuroGeta al suo debutto in Conference League, il biglietto per la partita lo offriamo noi", si legge nel messaggio pubblicato sui social media dal club madrileno. Messaggio che sottolinea come la promozione sia esclusivamente riservata agli abbonati. Si tratta, inoltre, di una iniziativa già presa in precedenza, ovvero nell'occasione della trasferta in Serbia per la sfida contro il Partizan Belgrado. La partita di questa sera, inoltre, segnerà anche il ritorno degli Azulones in una competizione europea dopo 7 anni dall'ultima volta.

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La squadra di Josénon viene da un inizio di stagione facile. Solo una vittoria nelle prime quattro partita di campionato che, al momento, le consente di occupare la 15^posizione in classifica. Naturalmente la stagione è appena iniziata e c'è il tempo per riprendersi ma il club spagnolo è chiamato a reagire già da questa sera per cominciare nel migliore dei modi l'avventura in. La qualificazione, come accennato, è arrivata dopo avere avuto la meglio sulnei playoff: 3-1 in Spagna, 1-2 in Serbia.