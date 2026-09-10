Il Venezia arriva alla sfida contro la Fiorentina dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata al termine di una gara rocambolesca persa 3-2 contro il Frosinone. Dall’altra parte, però, anche i viola vivono un momento delicato: dopo l’avvio negativo di stagione, la società ha deciso di cambiare allenatore, esonerando Fabio Grosso e richiamando Paolo Vanoli, tornato così sulla panchina della Fiorentina.

La quarta giornata di Serie A mette di fronte due squadre alla ricerca immediata di una svolta e che hanno bisogno di tornare a vincere. Per questo, alla vigilia di Fiorentina-Venezia, l’attesa è quella di una sfida particolarmente tesa, nella quale la pressione e la necessità di conquistare punti potrebbero giocare un ruolo importante.

Venezia-Fiorentina: le parole di Stroppa in conferenza stampa

Il tecnico del Venezia,, ha davanti a sé l'occasione di vincere la prima partita in campionato, e si è mostrato abbastanza fiducioso nei confronti dei suoi ragazzi. Lui è consapevole che la, e ha sottolineato che a Frosinone i segnali sono stati buoni.

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, gesti durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Ha iniziato la conferenza parlando della settimana che ha portato alla partita: "Abbiamo lavorato benissimo, mai come in questa settimana la squadra si è ricompattata e si è rimessa a lavorare come ci piace, preparando al meglio la partita di domani".

Sull'esonero di Grosso: "Credo che alla Fiorentina il cambio di allenatore potrà portare qualcosa, come a volte accade in situazioni simili, ma noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare le cose che sappiamo fare, fin qua abbiamo disputato delle prestazioni eccellenti anche se non abbiamo raccolto niente e abbiamo una classifica che non meritiamo".

Sulla sconfitta contro il Frosinone: "Credo che il secondo tempo di Frosinone abbia fatto scattare nella squadra, contro una squadra forte e con ottime qualità".

Infine ha parlato del percorso della squadra e della fiducia da parte sua: "Stiamo portando avanti un percorso tecnico, di identità, di inserimento dei nuovi nella nostra idea di gioco, dobbiamo avere la convinzione di quello che stiamo facendo e la squadra mi sta dando questa convinzione".