Tre sconfitte consecutive per il Venezia di Giovanni Stroppa e zona retrocessione, ma arrivano anche segnali positivi.
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Il Venezia ne segna 2 ma non riesce ancora a vincere e, nonostante una buona prestazione in casa del Frosinone, subisce 3 gol e resta in zona retrocessione dopo la terza sconfitta consecutiva. Dopo un primo tempo che ha visto protagonista Antonio Raimondo con una doppietta (21', 42') i lagunari l'avevano ripresa in pochi minuti grazie ai due cambi: John Yeboah e Richie Sagrado, rispettivamente al 66' e al 74' minuto. La beffa è arrivata però al minuto 83' con Kvernadze, che ha bucato Stankovic facendo scatenare lo Stirpe.
Frosinone-Venezia: le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampaDopo la sconfitta maturata dopo la miglior prestazione fino a questo momento, Giovanni Stroppa ha analizzato nel ppst-partita la prestazione del suo Venezia, beffato nel finale dal gol di Kvernadze dopo essere riuscito a rimontare il doppio svantaggio. Il tecnico italiano ha parlato della reazione della squadra e degli episodi che hanno deciso una partita che sembrava ormai indirizzata verso il pareggio.
Inizia la conferenza prendendosi le responsabilità del brutto inizio di partita ma elogiando l'atteggiamento alla ripresa: "Mi assumo la responsabilità dell’inizio di partita nel quale abbiamo fatto fatica con e senza palla e abbiamo perso tutti i duelli, anche se nel secondo tempo siamo stati una squadra vera e siamo riusciti a far uscire le nostre qualità tecniche".
Continua parlando del rigore non dato ad Adams e del modo in cui è arrivato il gol del 3-2: "Secondo me c’è rigore su Adams sul 2-1 e mi dispiace perché dall’occasione sbagliata successivamente per ribaltarla, prendiamo il gol del 3-2. Dispiace davvero uscire così a mani vuote da questa partita".
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