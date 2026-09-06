Il Venezia ne segna 2 ma non riesce ancora a vincere e, nonostante una buona prestazione in casa del Frosinone, subisce 3 gol e resta in zona retrocessione dopo la terza sconfitta consecutiva. Dopo un primo tempo che ha visto protagonista Antonio Raimondo con una doppietta (21', 42') i lagunari l'avevano ripresa in pochi minuti grazie ai due cambi: John Yeboah e Richie Sagrado, rispettivamente al 66' e al 74' minuto. La beffa è arrivata però al minuto 83' con Kvernadze, che ha bucato Stankovic facendo scatenare lo Stirpe.

Frosinone-Venezia: le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampa

Dopo la sconfitta maturata dopo la miglior prestazione fino a questo momento,ha analizzato nel ppst-partita la prestazione del suo Venezia, beffato nel finale dal gol di Kvernadze dopo essere riuscito a rimontare il doppio svantaggio. Il tecnico italiano ha parlato della reazione della squadra e degli episodi che hanno deciso una partita che sembrava ormai indirizzata verso il pareggio.

MILANO, ITALIA - 03 DICEMBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo stadio di San Siro il 03 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Inizia la conferenza prendendosi le responsabilità del brutto inizio di partita ma elogiando l'atteggiamento alla ripresa: "Mi assumo la responsabilità dell’inizio di partita nel quale abbiamo fatto fatica con e senza palla e abbiamo perso tutti i duelli, anche se nel secondo tempo siamo stati una squadra vera e siamo riusciti a far uscire le nostre qualità tecniche".

Continua parlando del rigore non dato ad Adams e del modo in cui è arrivato il gol del 3-2: "Secondo me c’è rigore su Adams sul 2-1 e mi dispiace perché dall’occasione sbagliata successivamente per ribaltarla, prendiamo il gol del 3-2. Dispiace davvero uscire così a mani vuote da questa partita".

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Infine mostra fiducia nella squadra dopo la prestazione di oggi, tolto sempre quel primo tempo dal sapore aspro: "Abbiamo fatto unperché abbiamo sbagliato tanto anche nella gestione della palla, poi se andiamo a vedere i due tempi sono nettamente diversi a livello caratteriale., abbiamo un gol di scarto che brucia perché dopo averla riagguantataNoi vogliamo fare punti, questa squadra può partire e sbloccarsi ma".