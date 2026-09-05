Il Venezia è ancora alla caccia dei primi punti della stagione. Dopo i KO contro Lecce e Milan, i lagunari domani pomeriggio saranno ospiti del Frosinone, a sua volta reduce dallo spettacolare 3-0 inflitto alla Fiorentina. Fischio di inizio alle ore 15. Questa mattina, nel frattempo, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei veneti, Giovanni Stroppa, che ha analizzato le tematiche del match dello Stirpe. Ecco le sue dichiarazioni.

Venezia, Stroppa mette il Frosinone nel mirino: "Sarà una sfida di episodi, duelli e palle inattive"

Ilè chiamato a reagire dopo i due KO nelle prime due giornate contro. I lagunari sono ancora fermi a 0 punti e la partita di domani pomeriggio contro il Frosinone è già un banco di prova per la squadra di Giovanni Stroppa che, come ricordiamo, è reduce anche dall'eliminazione in Coppa Italia per mano(2-1). Proprio il tecnico dei Leoni Alati è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Come il tecnico dei veneti ha dichiarato, nonostante il momento non dei migliori il morale della squadra non è per niente basso: "In questi ultimi giorni abbiamo cercato di recuperare dalla partita di Coppa Italia pur avendo fatto molte rotazioni e ora cercheremo di scegliere la formazione migliore per domani - comincia Stroppa - Vogliamo iniziare a fare punti per quello che la squadra sta esprimendo e domani dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Sarà una partita di episodi, di duelli, di palle inattive, conoscendo anche le caratteristiche e l’identità del nostro avversario".

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Se il Venezia non ha avuto un buon inizio di campionato, è stata comunque protagonista delle ultime ore di mercato con gli innestie ora ci si chiede se domani saranno della partita: "Mazzocchi è pronto, deve migliorare la condizione. Juan Jesus deve iniziare a lavorare con la squadra, è sicuramente indietro, bisogna ricondizionarlo. Mazzocchi non ha giocato ma si è sempre allenato con la squadra, Juan ha giocato da solo, non è la stessa cosa. Rischioso portarlo subito dentro a certi ritmi e intensità, spero che in un paio di settimane possa essere a disposizione".

Domani il Venezia sarà ospite di un Frosinone galvanizzato dalla vittoria sulla Fiorentina. Come affrontare la squadra di Alvini?: "Non ha cambiato l'identità, è smepre una squadra sbarazzina, concedetemi il termine, ma non è giusto dire questo perché è molto di più, convinta, cattiva, vince i duelli, Alvini ha fatto un lavoro incredibile dando una continuità bellissima. Meritava anche qualcosa di più con la Juve".

In questa stagione gli occhi saranno puntati anche su Toni Fernandez, il giovane talento spagnolo preso in prestito dal Barcellona nelle ultime ore di mercato. Molti si chiedono se domani sarà in campo. Questa è stata la risposta di Stroppa: "Può stare nella zona di Yeboah, mi solletica il fatto di farli giocare assieme sotto la punta, ma dipende sempre dalle loro risposte. Un giocatore che mi piace, ha capacità tecniche nella gestione della palla, nei tempi, è spagnolo in tutti i senti, può farci comodo".

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, guarda prima della partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Aspettative dalle mosse di mercato

Come accennato, ilè stato uno dei club protagonisti delle ultime ore della sessione del mercato estivo. Oltre ai già citati Juan Jesus, Mazzocchi e Toni Fernandez, altri importanti elementi sono arrivati alla corte di Giovanni: "Antonelli ha fatto quello che era necessario fare. Il mercato è stato fatto tutto in sintonia, vediamo dove posso portare questa squadra. Ci sono tanti profili da valorizzare, migliorare, non è semplice, tanti giocatori nuovi, oltretutto con mentalità diverse".

Come farli inserire in squadra?: "Sohm sta dimostrando in queste settimane di poter stare serenamente in questo concetto. A livelli fisico era assolutamente indietro, gli faceva bene fare una gara intera come abbiamo fatto in Coppa Italia, per fargli avere una condizione fisica accettabile, ma ha capacità tecniche e di inserimento. Ora è pronto? Assolutamente sì".

Alternanza Correia-Haps: "Ho cercato di fare giocare chi aveva fatto meno la gara precedente, anche domani cercherò di fare le scelte migliori nelle energie. Il mio pensiero è anche a partita in corso: sono ruoli dispendiosi, con il caldo che farà gli esterni saranno quelli più sollecitati ad andare in riserva, chi sta in panchina deve essere pronto ad entrare".