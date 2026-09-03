Passato in vantaggio con il gol di Sagrado, abile a sfruttare una mischia in area con il più semplice dei tap-in, il Venezia continua a creare occasioni, a tenere bene il campo e mostrare un gioco corale, ma i risultati non arrivano. È Bayo, centravanti ivoriano dell'Udinese, a siglare la doppietta che permetterà ai friulani di sfidare l'Atalanta agli ottavi di Coppa Italia. Per i lagunari si tratta del terzo KO stagionale, se sommato alle prime due di campionato. Il tecnico Stroppa, però, ritiene che il sentiero da percorrere è quello corretto.

L'analisi di Stroppa

, condottiero della promozione indel Venezia la passata stagione, vuole che si tenga più alta la barra della concentrazione: "Ci sono tanti aspetti positivi, non soltanto sotto l’aspetto fisico. Abbiamo disputato un buon primo tempo, ben giocato, ma. Prendiamo gol da un calcio d’angolo e in questi episodi dobbiamo stare più attenti. Sono particolari che dobbiamo migliorare".

MILAN, ITALY - DECEMBER 03: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, osserva prima della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo Stadio San Siro il 3 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La rete della definitiva rimonta, siglata da Bayo, non è particolarmente andata giù a Stroppa, arrabbiato per la passività mostrata dalla sua squadra e dalla marcatura persa da Ale Gomes: "Anche nel secondo gol perdiamo l’avversario e lo rincorriamo. Ci sono particolari da migliorare, poi le occasioni in queste partite sono troppe per non portare a casa dei punti. Dobbiamo migliorare su questo".

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Concretizzare ciò che si crea

Stroppa , poi, ribadisce che la squadra assorba come una spugna i dettami tattici provati lungo il corso della settimana, è consapevole della necessità di mettere fieno in cascina, ma va alzata notevolmente l'attenzione: "Manca il risultato. Credo che questa squadra sia consapevole e bisogna fare punti.. Era fisiologico: 10 undicesimi nuovi, che non hanno mai giocato con continuità. Abbiamo concesso qualcosa, ma resta l’amaro in bocca per aver giocato quel primo tempo, essere andati in vantaggio e aver rischiato di fare anche la seconda rete. Poi. Nel secondo tempo l’Udinese è stata più presente e noi meno. La ripresa ha bilanciato quanto successo nel primo tempo".

MILAN, ITALY - AUGUST 28: Koni De Winter del Milan e Akor Adams del Venezia lottano per il possesso della palla durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Infine, il tecnico ex Cremonese e Monza ha fatto un appunto su Akor Adams, l'acquisto più caro della storia del Venezia, prelevato per 16 milioni di euro dal Siviglia: "Adams deve migliorare l’aspetto tecnico, poi per il resto è molto valido: fa a sportellate, difende e lo fa molto bene. Anche Lauberbach oggi ha fatto molto bene".