Non ama i vestiti di lusso ed è un cliente abituale dei negozi di seconda mano e vintage ispirati agli anni '90. Estetica: Il taglio dei capelli ricci biondi e il pizzetto ricordano lo stile di vecchie glorie del calcio tedesco come Rudi Völler, ma i suoi outfit quotidiani rispecchiano i gusti degli anni '90 La Juventus ha un nuovo centravanti ma Nick Woltemade difficilmente passerà inosservato anche lontano dal campo. Il tedesco classe 2002 è arrivato in bianconero in prestito dal Newcastle fino al giugno 2027, dopo una stagione inglese chiusa con 11 gol e 6 assist in 53 presenze complessive.

Nick Woltemade e l'autorete contro il Sunderland - Ph Getty Images

Nick Woltemade, il nuovo numero 9 della Juventus

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Alto 1,98 metri, Woltemade è già un personaggio decisamente particolare. In campo perché, nonostante un fisico da centravanti vecchio stampo, ama giocare il pallone, arretrare e dialogare con i compagni. Non a caso ha raccontato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic e all'amico Kai Havertz, considerandosi un attaccante più tecnico che fisico. Ma è soprattutto fuori dal campo che il nuovo juventino sembra arrivare da un'altra epoca.Woltemade è infatti un grande appassionato di moda e in particolare dello stile vintage anni ’90. Niente ossessione per completi firmati, orologi appariscenti o look costruiti intorno ai grandi marchi del lusso. Nick preferisce girare per negozi vintage e di seconda mano, andando alla ricerca di pezzi particolari. Cargo larghi, vecchie T-shirt, cardigan, cappellini, occhiali dalle montature importanti e capi streetwear: il risultato è un look che sembra uscito da una fotografia di trent'anni fa.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Nick Woltemade del Newcastle United festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Wolverhampton Wanderers al St James' Park, il 13 settembre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

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