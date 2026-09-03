Nick Woltemade: l'attaccante del futuro che arriva dal passato, il nuovo centravanti della Juventus indosserà la maglia numero 9
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Non ama i vestiti di lusso ed è un cliente abituale dei negozi di seconda mano e vintage ispirati agli anni '90. Estetica: Il taglio dei capelli ricci biondi e il pizzetto ricordano lo stile di vecchie glorie del calcio tedesco come Rudi Völler, ma i suoi outfit quotidiani rispecchiano i gusti degli anni '90 La Juventus ha un nuovo centravanti ma Nick Woltemade difficilmente passerà inosservato anche lontano dal campo. Il tedesco classe 2002 è arrivato in bianconero in prestito dal Newcastle fino al giugno 2027, dopo una stagione inglese chiusa con 11 gol e 6 assist in 53 presenze complessive.
Nick Woltemade, il nuovo numero 9 della JuventusAlto 1,98 metri, Woltemade è già un personaggio decisamente particolare. In campo perché, nonostante un fisico da centravanti vecchio stampo, ama giocare il pallone, arretrare e dialogare con i compagni. Non a caso ha raccontato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic e all'amico Kai Havertz, considerandosi un attaccante più tecnico che fisico. Ma è soprattutto fuori dal campo che il nuovo juventino sembra arrivare da un'altra epoca.
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Icona di stileLui stesso ha raccontato che, quando visita città come Londra o Tokyo, una delle sue attività preferite è proprio cercare negozi vintage. Tra i suoi interessi ci sono vecchi capi Carhartt e Supreme, spesso cercati anche su Vinted. Per Woltemade la moda viene subito dopo il calcio. Capelli lunghi e mossi, baffi e quell'aria vagamente retrò che in Germania ha fatto scattare anche qualche paragone estetico con Rudi Völler: Woltemade sembra davvero un calciatore degli anni ’90 catapultato nel 2026. Adesso Torino scoprirà il suo nuovo gigante. Uno che vuole lasciare il segno con i gol, ma che probabilmente farà parlare parecchio anche per quello che indosserà quando scenderà dal pullman della Juventus.
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