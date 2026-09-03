Luka Modric, a quasi 41 anni, compete ancora ai massimi livelli. E lo fa con la scrupolosità, l'intelligenza e l'umiltà che lo hanno sempre contraddistinto nel corso della sua lunghissima e ricchissima carriera. Il croato ha scelto di continuare al Milan, nonostante il triste epilogo della passata stagione e promette di portare un trofeo a San Siro. L'intervista esclusiva a MARCA.

Madrid: la seconda casa

Ilha vissuto gli anni d'oro della propria vita al, dal 2012 al 2025, diventando il giocatore più titolato delle merengues. In campo è sempre stato corretto, leale e sportivo; esattamente gli stessi valori che giornalmente intende trasmettere ai suoi figli, nati e cresciuti a Madrid, la loro casa: "Il mio primo figlio è nato quando eravamo in Inghilterra e aveva due anni quando siamo arrivati, ma ricorda tutta la sua infanzia a Madrid. Ora ha 16 anni., quando siamo in vacanza o non so dove,".

MADRID, SPAGNA - 24 MAGGIO: Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, saluta i tifosi insieme a Luka Modric dopo la sua ultima apparizione con la maglia del Real Madrid, al termine della partita di Liga tra Real Madrid CF e Real Sociedad allo stadio Santiago Bernabeu il 24 maggio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Immancabile la domanda su José Mourinho, allenatore di Modric soltanto durante la prima stagione del croato ai Blancos e tornato alla guida del club questa estate: "Il Madrid ha preso Essien in prestito e solo me come acquisto. La trattativa con il Tottenham non fu facile. È stata difficile e lunga. E se Mourinho non fosse stato così insistente, forse il Madrid si sarebbe ritirato dalla trattativa. Mourinho è stato il primo che mi ha voluto e sarò sempre grato per quel trattamento, per quell'affetto fin dal primo giorno. L'unico peccato è che non mi sono allenato con lui per più di un anno. Ma ehi, è la vita. Ho imparato molto in quell'anno, ma mi sarebbe piaciuto allenarmi più tempo con lui".

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Dare tutto per il Milan

Nella seconda parte dell'intervista, Modric si è soffermato sulla decisione di andare al Milan, presa l'anno scorso: "Quando ero piccolo, guardando il calcio italiano,. Quindi diverse cose si sono incastrate per rendere la decisione più facile dopo Madrid, perché ho sempre avuto molto affetto e rispetto per il Milan.dopo il Madrid,".

MILAN, ITALY - MARCH 08: Luka Modric del AC Milan festeggia la vittoria alla fine della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il numero 14 rossonero è tornato sulla passata annata, iniziata alla grande e terminata in modo disastroso: "L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso. Per molto tempo abbiamo fatto molto bene, siamo stati quasi lì a lottare per lo Scudetto fino a marzo e poi, nelle ultime partite, abbiamo quasi buttato via tutto e non siamo entrati in Champions League". Il suo pensiero sul nuovo corso targato Ruben Amorim e quella voglia, innata e mai accantonata, di vincere: "Ci sono molti cambiamenti quest'anno nella squadra, nuovo allenatore, parecchi nuovi giocatori, e il club mi ha visto come una parte importante, mi volevano qui ed è per questo che sono qui. Voglio competere, dare tutto e cercare di far vincere di nuovo il Milan. Tutti insieme. Un giocatore non può farcela da solo, ma insieme dobbiamo impegnarci per cercare di riportare il Milan dove deve essere".