Massimiliano Alvini applaude il suo Frosinone dopo l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia. La buona partenza in campionato, con la sconfitta di misura contro la Juventus e una grande vittoria per 0-3 al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, non trova continuità in Coppa Italia dove, al termine della lotteria dei rigori nel sedicesimo contro il Sassuolo, gli errori dagli undici metri di Amey e Hasa condannano i gialloblu all'eliminazione dalla competizione.

Le parole di Alvini in conferenza stampa

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Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i neroverdi,ha dapprima fatto i complimenti alla squadra diaffermando: "Ho notato un Sassuolo forte e questo credo che sia risaputo. Loro sono una squadra che ha tanta qualità e gli auguro di fare un percorso positivo in Serie A . Con Aquilani ci siamo già scontrati in Serie B

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 02 SETTEMBRE: Massimiliano Alvini capo allenatore del Frosinone Calcio guarda durante la partita di Coppa Italia tra gli Stati Uniti Sassuolo e Frosinone allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 02 settembre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Riguardo la prestazione del Frosinone, l'ex allenatore di Spezia e Cosenza ha commentato: "Siamo scesi in campo con dieci giocatori nuovi su undici, alcuni in squadra da una sola settimana, per cui, anche per noi era complicato giocare e fare questo tipo di partita contro una squadra forte. Un giudizio sulla prestazione del Frosinone? Abbiamo approcciato il match con un atteggiamento positivo, siamo venuti qui per giocarcela con un'identità forte, abbiamo fatto degli errori e potevamo anche vincere, però, ho visto un buon Frosinone, penalizzato un po' troppo in alcune dinamiche ma sono felice della squadra. Scendere in campo alle 15 e fare un prestazione del genere, per me, è positivo".

"Cambierei il format della Coppa Italia"

Nel corso della conferenza, Alvini si è poi lasciato andare ad un commento sull'attuale format della Coppa Italia sostenendo: "Io rivisiterei completamente la Coppa Italia. Quattro anni fa abbiamo analizzato la situazione, insieme a 5-6 allenatori probabilmente non così di livello, e abbiamo abbozzato un format di Coppa Italia diverso. Ci sono diversi aspetti che potrebbero migliorarla".

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4-3 per il Sassuolo dopo i calci di rigore pic.twitter.com/HFJJRNP9qd — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 2, 2026

Infine, il tecnico dei gialloblu ha chiuso la conferenza stampa con una considerazione sull'orario (15) del fischio d'inizio: "Il tifoso rischia di essere svantaggiato e, colgo l'occasione per ringraziare i nostri sostenitori che hanno fatto tanti chilometri, però, il mio è un discorso generale. Poi, ripeto, secondo me andrebbe cambiato il format della Coppa Italia così da rendere migliore il prodotto".