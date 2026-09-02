A partire da questa domenica i giocatori avranno a disposizione più tempo per idratarsi. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A nelle ultime ore dopo aver ottenuto il permesso dall'AIA di allungare la durata del cooling break a seguito delle proteste lanciate dagli stessi atleti. Nella terza giornata di Serie A verrà introdotto lo slot delle 15, fascia di orario proibitiva dato che si è ancora nel pieno della stagione estiva e con temperatura sopra la media, ma nonostante ciò le squadre scenderanno in campo nel pomeriggio.

Serie A, il cooling break durerà 2 minuti: c'è il permesso dell'AIA

Nonostante la Serie A sia arrivata alla terza giornata di campionato siamo ancora in piena estate. Le temperature hanno abbondantemente superato la media, ma nonostante questo i calciatori scenderanno in campo nel primo pomeriggio. Ovvero alle 15. I primi club ad inaugurare la nuova fascia di orario saranno. Un orario non certo comodo per i 22 giocatori che scenderanno in campo per questo tutti i club di calcio hanno deciso di intervenire.

Dopo le accese proteste delle ultime settimane (virali quelle di De Bruyne in Napoli-Como: "Sembra di stare in un barbecue") le squadre e la Lega hanno ottenuto dall'AIA il permesso di allungare la durata del cooling break, ovvero il momento in cui il gioco viene fermato per permettere ai giocatori di idratarsi. Ebbene, da sabato pomeriggio le squadra avranno 30 secondi di pausa in più che, dunque, avrà un totale di 2 minuti. Non si tratta tuttavia di una novità dato che anche in altri campionati, in Inghilterra, Spagna e Francia, si gioca già in questa fascia oraria pomeridiana del weekend.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 8 AGOSTO: I giocatori del Brighton & Hove Albion effettuano una pausa per dissetarsi durante l'amichevole precampionato tra Brighton & Hove Albion e AS Roma all'American Express Stadium, l'8 agosto 2026 a Brighton, in Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Ma questa non sarà l'unica novità. La Lega Serie A per questi primi turni di settembre, proprio a fronte delle alte temperature, ha evitato di inserire partite nello slot orario delle 12:30. Quest'ultima verrà probabilmente introdotto introdotto a partire dalla quinta giornata, ovvero nel weekend che va dal 18 al 20 settembre. Una misura che andrà avanti a seconda di quanto durerà ancora l'emergenza legata alle alte temperature. Ma la decisione finale verrà presa solo nelle prossime settimane.