El Shaarawy è tornato a casa. Non a Roma. Un po’ più a nord, precisamente a Genova. Dopo 16 anni, è fatta per il ritorno del Faraone in rossoblù. Ha accettato la corte di De Rossi e si prepara a tornare a calcare il prato di Marassi, lì dove tutto era iniziato. Una scelta importante. Dopo un’estate da svincolato, Elsha ha trovato la soluzione giusta per continuare la sua carriera ad alti livelli. Ha scelto il cuore, ma anche una piazza che può ancora regalargli tanto. L’annuncio, come riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Prima, però, ci saranno le visite mediche e la firma sul contratto. Poi il campo. Venerdì potrebbe già arrivare la prima convocazione, anche se solo simbolica, per la sfida contro il Como. Sedici anni dopo, El Shaarawy torna dove tutto è cominciato. Il Faraone riparte da Genova. E De Rossi è pronto a riabbracciarlo.

El Shaarawy e il Genoa, una storia mai davvero finita: ora il ritorno a casa

Il Genoa è stato il primo capitolo della storia diQuello in cui era ancora un ragazzino e sognava di diventare grande con un pallone tra i piedi. Arrivato dal Legino, Stephan è cresciuto nel settore giovanile rossoblù e ha bruciato tutte le tappe, fino ad arrivare in prima squadra a soli 16 anni. A lanciarlo fu Gasperini, che gli diede fiducia facendolo esordire contro il Chievo nel dicembre del 2008. Era giovanissimo, ma il talento era già evidente.

ROMA, ITALIA - 18 APRILE: Il giocatore dell'AS Roma Stephan El Shaarawy durante la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 18 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Tecnica, velocità e quella voglia di puntare l’uomo che lo avrebbero accompagnato per tutta la carriera. Poi arrivò il Padova, quindi il Milan e la consacrazione ad alti livelli. Ma il Genoa è rimasto il punto di partenza, il luogo dove tutto è cominciato. Ora, dopo 16 anni, El Shaarawy torna lì dove aveva iniziato a sognare. Non sarà più il ragazzino lanciato da Gasperini, ma un giocatore esperto, con una carriera intera sulle spalle e ancora tanta voglia di calcio. Il Faraone torna a casa. E questa volta lo fa per scrivere un altro capitolo della sua storia.