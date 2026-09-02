La Cremonese cambia guida dopo appena quattro gare e subito dopo il trionfo contro il Parma in Coppa Italia
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Una vittoria in Coppa Italia che sembrava poter dare uno slancio alla Cremonese in questo complicato avvio di stagione, che invece si è trasformata nell'ultima partita di Marco Giampaolo sulla panchina grigiorossa. Il club giallorosso ha deciso di voltare pagina e ora guarda soprattutto ad un volto ben noto alla piazza.
Giampaolo, l'esonero dopo il 2-0 in Coppa ItaliaLa decisione della Cremonese ha del clamoroso: Giampaolo è stato infatti sollevato dall'incarico nella serata di ieri, pochissime ore dopo il convincente 2-0 sul Parma al Tardini, che ha portato i grigiorossi al prossimo turno di Coppa Italia. L'allenatore, arrivato a marzo e confermato anche dopo la retrocessione in Serie B, paga soprattutto le due sconfitte nelle prime giornate di campionato contro Empoli e Modena. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, chiudendo cosi un'esperienza durata soltanto quattro partite ufficiali nella nuova stagione.
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Cremonese, Pecchia in pole per la panchinaIl nome più caldo per raccogliere l'eredità di Giampaolo, secondo quanto riporta 'Sky Sport', sarebbe quello di Fabio Pecchia. Un profilo che avrebbe un significato particolare per l'ambiente grigiorosso: l'allenatore conosce infatti già la piazza e proprio alla Cremonese, nella stagione 2021/22, riuscì a conquistare la storica promozione in Serie A dopo 26 anni di assenza. Pecchia rappresenterebbe quindi una scelta legata sia alla conoscenza dell'ambiente, sia ad un passato particolarmente positivo, che la dirigenza si auspichi sia quella giusta in seguito ad un avvio cosi complicato in campionato: la decisione definitiva dovrebbe arrivare presto.
Parma-Cremonese: una bella vittoria ma inutile per GiampaoloAl Tardini, la Cremonese ha conquistato il passaggio agli ottavi di Coppa Italia con una prestazione concreta e convincente contro la formazione ducale, che invece ha passato 90 minuti in grande difficoltà. Il vantaggio è arrivato già al 5' del primo tempo con Lottici Tessadri, bravo a sbloccare la gara con un contropiede magistrale e freddezza a tu per tu con il portiere avversario Daffara. Prima dell'intervallo, al 41', è arrivato anche il raddoppio firmato Licina, nuovo acquisto in prestito proveniente dalla Juventus, che con un delizioso pallonetto ha scavalcato nuovamente Daffara e mandato la squadra negli spogliatoi sullo 0-2. Nella ripresa, il Parma ha provato a reagire, ma la Cremonese ha difeso egregiamente il doppio vantaggio fino al triplice fischio. Un successo netto, che però non è bastato per Giampaolo: ora tutto porta verso Pecchia e verso un nuovo capitolo per la Cremonese.
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