Una vittoria in Coppa Italia che sembrava poter dare uno slancio alla Cremonese in questo complicato avvio di stagione, che invece si è trasformata nell'ultima partita di Marco Giampaolo sulla panchina grigiorossa. Il club giallorosso ha deciso di voltare pagina e ora guarda soprattutto ad un volto ben noto alla piazza.

Giampaolo, l'esonero dopo il 2-0 in Coppa Italia

Caricamento post Instagram...

Cremonese, Pecchia in pole per la panchina

La decisione dellaha del clamoroso:è stato infatti sollevato dall'incarico nella serata di ieri, pochissime ore dopo il convincente 2-0 sulal Tardini, che ha portato i grigiorossi al prossimo turno di. L'allenatore, arrivato a marzo eanche dopo la retrocessione in Serie B, paga soprattutto le duenelle prime giornate di campionato contro. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, chiudendo cosi un'esperienza durata soltanto quattro partite ufficiali nella nuova stagione.Il nome più caldo per raccoglieredi Giampaolo, secondo quanto riporta 'Sky Sport', sarebbe quello dia. Un profilo che avrebbe un significato particolare per l'ambiente grigiorosso: l'allenatore conosce infatti già la piazza e proprio alla, nella stagione 2021/22, riuscì a conquistare ladopo 26 anni di assenza. Pecchia rappresenterebbe quindi una scelta legata sia alla conoscenza dell'ambiente, sia ad un passato particolarmente positivo, che la dirigenza si auspichi sia quella giusta in seguito ad un avvio cosiin campionato: la decisione definitiva dovrebbe arrivare presto.

MILANO, ITALIA - 26 GENNAIO: Fabio Pecchia, capo allenatore del Parma Calcio, guarda prima della partita di Serie A tra AC Milan e Parma allo Stadio Giuseppe Meazza il 26 gennaio 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Parma-Cremonese: una bella vittoria ma inutile per Giampaolo