Venduto Pablo Garcia, in lacrime, per fare spazio a Ceballos: le ultime folli ore del Betis
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Nella notte spagnola si è concretizzato un ritorno di fiamma. Quando ormai stava per suonare il gong della chiusura del calciomercato, fissato per la mezzanotte nella penisola iberica, il Betis ha riabbracciato uno dei talenti migliori mai sbocciati dal proprio vivaio. Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista di assoluta qualità e vincitore di molteplici trofei con il Real Madrid che, da svincolato, è tornato a Siviglia, prendendo il posto del canterano Pablo Garcia.
Lo scambio incriminatoIn Spagna, stanno facendo il giro del web le immagini di Pablo Garcia, attaccante classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Betis, lasciare le strutture del club a bordo della macchina guidata dalla madre, travolto da un pianto inconsolabile. Infatti, il giovane spagnolo è un canterano della squadra di Siviglia dall'età di 5 anni, ed è riuscito a realizzare il sogno di esordire in prima squadra nella vittoria contro il Maiorca per 1-0, trovando la prima rete, qualche giorno fa, contro il Valencia.
Tuttavia, a causa delle norme stringenti de La Liga, atte a liberare spazio per il Fair Play Finanziario, il Betis si è visto costretto a cedere uno dei talenti più cristallini della propria rosa per monetizzare e rientrare nei paletti. Così, Pablo Garcia ha accettato, a malincuore, di andare al Racing Santander, con cui ha firmato fino al 2030 e, all'uscita del centro sportivo, ha detto ai tifosi presenti: "Speriamo che tutto vada per il meglio e che siamo i migliori in Champions", con la voce rotta dal pianto.
🥹 Pablo García se despide entre lágrimas de su Betis antes de poner rumbo a su nuevo proyecto en Santander: "Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores en Champions"— Estadio Deportivo (@Estadio_ED) September 1, 2026
📹 @_JuanjoPonce pic.twitter.com/YNhKIDfacU
E Ceballos?Contemporaneamente, il Betis, rinsavito economicamente dalla cessione di Pablo Garcia, ha potuto chiudere la trattativa con Dani Ceballos, svincolato dallo scorso giugno dopo l'epopea al Real Madrid, riportandolo al Benito Villamarin. Il centrocampista classe 1996 è cresciuto nelle giovanili del club tra il 2011 e il 2014, prima di diventare un perno della prima squadra fino al 2017, quando bussò alla porta il fascino delle merengues.
Con i Blancos ha alzato al cielo tre Champions League, due Liga, una Copa del Rey, due Supercoppe europee, una Coppa Intercontinentale, tre Mondiali per club e tre Supercoppe spagnole, mai vissute, però, da protagonista. La maglia del Real, si sa, è la più pesante al mondo e Ceballos, dopo 7 anni vissuti all'ombra, con la parentesi Arsenal tra il 2019 e il 2021, ha scelto di tornare a divertirsi ed essere protagonista, proprio come faceva ormai una decade fa.
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