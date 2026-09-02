Nella notte spagnola si è concretizzato un ritorno di fiamma. Quando ormai stava per suonare il gong della chiusura del calciomercato, fissato per la mezzanotte nella penisola iberica, il Betis ha riabbracciato uno dei talenti migliori mai sbocciati dal proprio vivaio. Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista di assoluta qualità e vincitore di molteplici trofei con il Real Madrid che, da svincolato, è tornato a Siviglia, prendendo il posto del canterano Pablo Garcia.

Lo scambio incriminato

In Spagna, stanno facendo il giro del web le immagini di, attaccante classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Betis, lasciare le strutture del club a bordo della macchina guidata dalla madre, travolto da un. Infatti, il giovane spagnolo è un canterano della squadra di Siviglia dall'età di 5 anni, ed è riuscito a realizzare il sogno di esordire in prima squadra nella vittoria contro ilper 1-0, trovando la prima rete, qualche giorno fa, contro il

VALENCIA, SPAIN - AUGUST 25: Pablo Garcia del Real Betis Balompié festeggia il gol del primo del suo team durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Betis Balompié al Estadi de Mestalla il 25 agosto 2026 a Valencia, Spagna. (Photo by Francisco Macia/Getty Images)

Tuttavia, a causa delle norme stringenti de La Liga, atte a liberare spazio per il Fair Play Finanziario, il Betis si è visto costretto a cedere uno dei talenti più cristallini della propria rosa per monetizzare e rientrare nei paletti. Così, Pablo Garcia ha accettato, a malincuore, di andare al Racing Santander, con cui ha firmato fino al 2030 e, all'uscita del centro sportivo, ha detto ai tifosi presenti: "Speriamo che tutto vada per il meglio e che siamo i migliori in Champions", con la voce rotta dal pianto.

🥹 Pablo García se despide entre lágrimas de su Betis antes de poner rumbo a su nuevo proyecto en Santander: "Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores en Champions"



📹 @_JuanjoPonce pic.twitter.com/YNhKIDfacU — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) September 1, 2026

E Ceballos?

Contemporaneamente, il Betis, rinsavito economicamente dalla cessione di Pablo Garcia, ha potuto chiudere la trattativa con Dani Ceballos , svincolato dallo scorso giugno dopo l'epopea al, riportandolo al Benito Villamarin. Il centrocampista classe 1996 è cresciuto nelle giovanili del club tra il 2011 e il 2014, prima di diventare un perno della prima squadra fino al 2017, quando bussò alla porta il fascino delle merengues.

MADRID, SPAIN - JANUARY 20: Dani Ceballos del Real Madrid osserva durante la partita della Fase a Gironi MD7 della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo Stadio Santiago Bernabeu il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Con i Blancos ha alzato al cielo tre Champions League, due Liga, una Copa del Rey, due Supercoppe europee, una Coppa Intercontinentale, tre Mondiali per club e tre Supercoppe spagnole, mai vissute, però, da protagonista. La maglia del Real, si sa, è la più pesante al mondo e Ceballos, dopo 7 anni vissuti all'ombra, con la parentesi Arsenal tra il 2019 e il 2021, ha scelto di tornare a divertirsi ed essere protagonista, proprio come faceva ormai una decade fa.