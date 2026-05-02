Nella conferenza pre gara di Espanyol-Real Madrid, Arbeloa ha brevemente commentato la scottante questione della rottura con Dani Ceballos, ma evitando di lasciarsi coinvolgere in un dibattito: “Riguardo alla mancanza di disciplina dico questo: Quello che accade nello spogliatoio del Real Madrid, deve rimanere nello spogliatoio. L'ho imparato quando sono arrivato venti anni fa”.

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Real Madrid, scoppia il caso Ceballos

In una stagione decisamente travagliata e deludente per il Real Madrid , si è aggiunta una nuova, spinosa, problematica. Si tratta del rapporto, ormai incrinato e rotto, fra il tecnico Arbeola e. Il tecnico, nel corso di un incontro, ha comunicato al giocatore la sua esclusione dal progetto tecnico e il calciatore ha ritenuto giusto informare l'intero gruppo squadra di questa definitiva rottura. Tale scelta tecnica ha sorpreso i compagni di squadra, ma la società difende Arbeola e non sembra esserci possibilità di tornare indietro. Appare quindi praticamente certo che il centrocampista lascerà i blancos nel mercato estivo.

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"Quello che succede nello spogliatoio, deve rimanerci"

La situazione è arrivata, da giorni, all'attenzione dei media: Ceballos non scende in campo da tempo. Ad aprile è rientrato da un infortunio e non ha mai giocato. Oggi, però, Arbeloa, intervistato da RealMadridTv, ha detto di non voler prendere parte ad un dibattito pubblico sulla questione: “Non mi lascio coinvolgere in dibattiti pubblici riguardo a quello che succede con i miei giocatori”, ha detto cercando di eludere la domanda.

Secondo il tecnico spagnolo, inoltre, quanto è accaduto sarebbe dovuto rimanere nello spogliatoio e non uscire al di fuori del gruppo o della squadra: “Sulla mancanza di disciplina da parte sua vi dico che la prima cosa che ho imparato venti anni fa, quando sono arrivato in questo club, dai giocatori veterani è che quello che accade nello spogliatoio del Real Madrid deve rimanere in quello spogliatoio”.

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