Furia Carvajal in Bayern Monaco-Real Madrid! Accusa arbitro e assistenti: "È per colpa tua"

Brutta notizia in casa Real Madrid, dove la stagione continua a essere segnata dagli infortuni e da un rendimento al di sotto delle aspettative. Protagonista in negativo è ancora una volta Dani Carvajal, costretto a fermarsi per una frattura alla falange distale del quinto dito del piede destro, come comunicato dal club dopo gli esami clinici. Il difensore dovrà restare ai box per circa due settimane, saltando altre gare di campionato in un momento cruciale della stagione, dove si sta giocando LaLiga col Barcellona. Il suo rientro potrebbe coincidere con l’ultima giornata, contro l’Athletic Club, che potrebbe assumere un significato speciale: quella che, senza rinnovo, potrebbe essere anche la sua ultima partita al Santiago Bernabeu. Una stagione complicata per il laterale spagnolo, frenato da problemi fisici e da uno spazio ridotto nelle rotazioni.

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Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 2, 2026

Real Madrid, stagione da incubo per Carvajal: nuovo infortunio e addio possibile

Un’altra battuta d’arresto in una stagione complessa per il, che continua a fare i conti con infortuni e difficoltà di continuità. Questa volta a fermarsi - ancora una volta - è, colpito da una frattura alla falange distale del quinto dito del piede destro, come reso noto dal club attraverso un comunicato ufficiale dei servizi medici. Il problema non è grave ma lo costringerà comunque a uno stop di circa due settimane, escludendolo dalle prossime sfide controe Oviedo, e rendendo complicata anche la sua presenza contro il Siviglia. L’obiettivo, al momento, è provare a rientrare per l’ultima giornata di campionato contro l’Athletic

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Quella partita potrebbe assumere un valore simbolico importante. Carvajal, infatti, ha il contratto in scadenza e al momento non risultano segnali concreti di rinnovo. L’ipotesi è che possa essere proprio quella l’ultima apparizione al Santiago Bernabeu dopo una carriera lunga 13 anni, ricca di trofei e successi. Per il terzino spagnolo, questa stagione è stata particolarmente difficile: poco spazio, appena 885 minuti giocati e una condizione fisica mai davvero stabile. Anche le prospettive legate alla nazionale sembrano compromesse, con il rischio di perdere definitivamente terreno in vista dei prossimi Mondiali.

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