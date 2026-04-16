Il difensore spagnolo non risparmia nessuno: l'espulsione di Camavinga è la decisione che ha fatto arrabbiare tutti

Un rosso per doppia ammonizione nel finale che ha inevitabilmente condizionato la gara e che ha fatto esplodere la rabbia lato madrileno. Al gol di Luis Diaz per il 3 a 3 momentaneo del Bayern Monaco contro il Real Madrid, mentre Arbeloa impietrito cercava di capire come sistemare la propria squadra in 10, Dani Carvajal si scaglia contro la squadra arbitrale. Da alcune riprese, si può vedere il capitano dei blancos andare verso il quarto uomo e poi indicare l'arbitro in campo, gridando "Questa è tutta colpa tua". Un malumore che si può percepire in tutto l'ambiente delle merengues.