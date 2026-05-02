Una questione spinosa che sta avendo ripercussioni sul finale di stagione del Real Madrid. Il rapporto tra Alvaro Arbeloa, tecnico dei Blancos, e il calciatore Dani Ceballos si è tristemente incrinato, portando la società a prendere le difese del primo. In questo caso, dunque, si va verso l'inevitabile separazione tra lo spagnolo e il Real Madrid.

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VALENCIA, SPAGNA - 08 FEBBRAIO: Alvaro Arbeloa, allenatore capo del Real Madrid, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports tra Valencia CF e Real Madrid CF presso l'Estadi de Mestalla l'08 febbraio 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Real Madrid, che incubo! Scoppia l'ennesimo 'caso'

in cui ha espresso chiaramente quel che pensa a riguardo di Dani Ceballos. Il classe 1996 è stato in maniera categorica escluso dal progetto tecnico presente e futuro del club. Ceballos avrebbe già capito da tempo quale fosse la situazione e intuiva che non sarebbe stato convocato per le prossime partite. Adesso, ne ha avuto la conferma, che ha girato a tutto il gruppo squadra.

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Dopo una discussione avvenuta a Valdebebas, dunque, lo spagnolo ha tenuto ad avvisare i suoi compagni, che rispetta molto, della definitiva rottura con l'allenatore. Questa notizia ha logicamente colpito e sorpreso gli altri, sebbene questo non sia esattamente il primo caso della stagione. Durante l'annata, tra il cambio di guida tecnica e i fischi nei confronti di Vinicius e Mbappé, quella di Ceballos pare solo l'ultima questione interna allo spogliatoio madrileno di una lunga serie.

Ceballos-Madrid, pronto l'addio?

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Non c'è motivo di nascondere la realtà dei fatti. Senza mentirsi reciprocamente, dunque, Arbeloa e Ceballos si son detti le cose come stanno e. Il club, d'altra parte, si è schierato a sostegno del suo allenatore, condividendone la. Soprattutto, il Real Madrid temeva che Ceballos avrebbe potuto sfruttare il suo mancato minutaggio per usarlo come pretesto futuro e andare via senza garantire un introito adeguato.Rientrato dall'infortunio ad inizio aprile, Ceballos non ha più messo piede in campo nelle gare successive contro Bayern Monaco - due volte -, Girona e Alaves.. Adesso, non si può che pensare a un addio del centrocampista spagnolo con l'opzione del Betis Siviglia che rimane calda per il futuro.

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