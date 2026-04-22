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LA LEGGE DEL BERNABEU

Real Madrid, clima teso: fischi verso Mbappé e Vinicius durante la partita contro l’Alaves

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Kylian Mbappé nella serata di ieri ha segnato ancora. Il 24° gol in Liga non è stato sufficiente a lavare l'onta di fischi arrivati dalle tribune del Santiago Bernabeu. Lo stadio, infatti, non ha ancora perdonato l'eliminazione dalla Champions
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Martedì sera il Real Madrid ha ospitato l'Alaves al Santiago Bernabeu, accogliendo oltre 61.000 tifosi. Sebbene la vittoria sia arrivata; il 2-1 del Real non ha soddisfatto pienamente i sostenitori madridisti - eufemismo. La stagione dovrebbe concludersi senza alcun successo particolare e, dunque, grandi critiche vengono addossate ai giocatori più rappresentativi della squadra.

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BARCELLONA, SPAGNA - 11 MAGGIO: Kylian Mbappé del Real Madrid passa la palla sotto pressione da parte di Lamine Yamal del FC Barcelona durante la partita di LaLiga tra FC Barcelona e Real Madrid CF all'Estadi Olímpic Lluís Companys l'11 maggio 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ahi Mbappé e Vinicius: tempi duri a Madrid

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24 gol - considerando quello di ieri sera - e 4 assist in 27 partite di Liga. Tradotto: con Kylian Mbappé si parte sempre da 1-0 in campionato. 15 gol realizzati e 1 assist a referto in 11 presenze in Champions League. Eppure, non basta. È il miglior cannoniere del campionato spagnolo, avendo segnato almeno 3 gol in più rispetto a qualunque altro calciatore in Liga. Quest'ultima potrebbe essere l'unica, vera, soddisfazione di Mbappé in quest'anno nefasto al Real Madrid.

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Non se la passa meglio il suo compagno di reparto Vinicius Jr, a tratti decisamente più bersagliato dai tifosi dell'attaccante francese. Il brasiliano, a segno anche lui contro l'Alaves, ha giocato 31 partite in Liga, segnando 12 gol e fornendo 5 passaggi decisivi ai compagni di squadra. Anche nell'Europa che conta il suo contributo non è venuto meno, avendo realizzato 5 reti e 7 assists. Numeri che farebbero gola a tutte le tifoserie del mondo, ma non a quella del Real Madrid.

Fischi pesanti

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Contro l'Alaves, Vinicius e Mbappé hanno offerto, statistiche alla mano, ottime prestazioni segnando le due reti necessarie a superare un avversario che aveva creato più di un grattacapo alla difesa di casa. Kylian Mbappé non ha neppure esultato, conscio della situazione di squadra, e si è limitato a rivolgere un sorriso ai suoi compagni di squadra e al centrocampo.

Lo stadio, infine, ha pizzicato anche Carreras, terzino autore di una giocata non gradita nel primo tempo. Insomma, un clima teso, appesantito dal distacco in campionato dai rivali del Barcellona primissimi a +6 con una gara da giocare. Soprattutto, però, è stata l'uscita di scena col Bayern Monaco ai quarti di Champions a lasciare grosso malcontento nella piazza più esigente del mondo.

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