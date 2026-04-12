Vedat Muriqi, ex conoscenza del calcio italiano, non smette di stupire in Liga. L'attaccante kosovaro è in assoluta fiducia e sta vivendo una stagione da protagonista indiscusso. Per lui oggi altre due reti che lo avvicinano a... Mbappé

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 19:45

Una doppietta d'autore che gli lascia intravedere la vetta di capocannoniere. Vedat Muriqi anche oggi ha dimostrato che sa come si fa gol e il suo Maiorca non può che trarre beneficio dalla stagione extralusso del kosovaro. Il 31enne, ora, sembra non temere più nemmeno Kylian Mbappé.

Qualcuno (non) fermi Vedat Muriqi Kylian Mbappé e Vedat Muriqi nella stessa frase non avremmo potuto facilmente immaginarli. Ancora meno in competizione per il prestigioso titolo di capocannoniere del campionato spagnolo, vale a dire uno dei più seguiti al mondo. Invece, a quanto pare, i due stanno eccome bene assieme. Almeno quest'anno, dato che nelle realizzazioni sono distanti appena due lunghezze.

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Kylian Mbappé ha segnato 23 reti e messo a referto 4 assist. Vedat Muriqi, invece, ha marcato per 21 volte in questo campionato, con un assist all'attivo. Tenendo conto che giochi in una formazione di gran lunga inferiore - tecnicamente parlando - del Real Madrid, è un risultato straordinario. La punta centrale, al Maiorca dal 2022, aveva timbrato in Spagna 35 volte, considerando tutte le competizioni in 3 anni. Questa stagione è già a 21, avendo giocato solo in Liga.

Maiorca a valanga sul Rayo Vallecano — Il 3-0 del Maiorca sul Rayo Vallecano è un risultato pesante che garantisce la quindicesima posizione in classifica, tenendo 3 punti di distacco dalla zona retrocessione. Gran parte del merito dell'incontro, come detto, va data al cinismo di Muriqi, implacabile come non mai sotto porta.

Nella sua prestazione eccellente, spicca il dato sulle conclusioni. Appena due tentate ed entrambe andate a segno, con percentuale realizzativa perfetta. Quelli avuti sono sati gli unici due palloni toccati dentro l'area di rigore, a sottolineatura di come non abbia perdonato la difesa avversaria. La terza rete, infine, è arrivata da Jan Virgili, classe 2006 spagnolo al 65° ed ha chiuso di fatto il match.