In un'intervista rilasciata al The Bridge, il fenomeno francese ha spiegato tutti i motivi per i quali era stato ad un passo dall'addio definitivo alla Francia

Vincenzo Di Chio 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 19:32)

Ci sono momenti nella carriera di un campione che vanno oltre il campo, attimi in cui la pressione, le aspettative e le critiche diventano difficili da digerire. Questo è quello che ha vissuto Kylian Mbappe dopo l'errore dal dischetto contro la Svizzera all'Europeo 2020: un episodio che ha segnato profondamente il suo percorso con la Nazionale Francese.

Le sue parole, rilasciate al The Bridge, raccontano un lato umano spesso nascosto dietro il talento.

Dalla gloria al crollo: il peso di un errore per Mbappe — Da simbolo dopo il trionfo ai Mondiali del 2018, a bersaglio delle critiche pochi anni dopo. Il fenomeno francese ha descritto questo passaggio con grande lucidità: "Nel primo torneo, i Mondiali del 2018, avevamo vinto e io era diventato una sorte di eroe per i tifosi. Ma, dopo aver sbagliato il rigore decisivo contro la Svizzera a Euro 2020, ho pensato seriamente di lasciare la Nazionale francese".

Un pensiero forte, nato non solo dall'errore, ma anche dalla conseguenze che ne sono seguite: "La Francia era sempre stata in cima ai miei desideri eppure al primo errore ho ricevuto anche insulti razzisti". Parole che evidenziano quanto il peso mediatico possa incidere anche su un fuoriclasse del suo livello.

Dopo quella delusione, il periodo successivo è stato complicato anche lontano dal campo. Mbappè ha raccontato le proprie emozioni: "Quell'estate sembravo uno zombie, ero davvero molto deluso".

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La scelta di non mollare — I dubbi, la frustazione e la distanza con una parte dei sostenitori lo hanno portato a interrogarsi su alcuni aspetti riguardante la sua permanenza in Nazionale: "Mi sono chiesto più volte se questa fosse la gente per cui lottavo in campo. Ho pensato anche di mollare tutto, andai dal Presidente della federazione per dirgli che non avrei mai più giocato per la Francia".

Ma proprio in quel momento è arrivata una risposta decisa, capace di cambiare completamente la scelta del francese: "Lui mi guardò e mi disse: 'pensi davvero che ti farò uscire da questo ufficio così?' Scordatelo".

Un passaggio chiave, che ha segnato la svolta nella carriera del Campione del Mondo. Da quel confronto è iniziata una nuova fase, fatta di consapevolezza e sacrifici, che ha permesso al Mbappè di tornare ad essere leader e capitano della Francia.