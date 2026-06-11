Jaime Vardy ha avviato un suo podcast dal nome "Jamie Vardy's Having A Party". In una puntata ha ammesso di non aver compreso appieno il calcio italiano, nella sua esperienza alla Cremonese, e ha lanciato diverse critiche all'indirizzo del nostro sistema.

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Vardy sul calcio italiano: "Più lento e più difensivo"

Secondo Vardy , che arrivava in Italia dopo tanti anni passati ale nei campi di varie categorie del calcio inglese, in Italia "Si gioca in modo molto più lento, più difensivo, In allenamento corri, corri, corri. Poi vai a giocare la partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così".

CREMONA, ITALIA - 10 MAGGIO: Jamie Vardy di Cremonese festeggia il suo gol durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Pisa SC allo Stadio Giovanni Zini il 10 maggio 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Il troppo potere dei direttori sportivi

Jamie Vardy contro il modo di lavorare dei dirigenti sportivi italiani 🗣️



1/6 pic.twitter.com/uqJkZckYcl — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 10, 2026

Problemi di ambientamento

Secondo il centravanti, inoltre, un grande problema della: "Il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco". Per spiegare meglio questo problema e la differenza di mentalità, ha poi narrato un episodio avvenuto durante il campionato: "Prima della partita contro il Bologna abbiamo fatto come si fa in Inghilterra: ci siamo presi un giorno libero. Era una gara importante e abbiamo vinto 3-1. Tutti eravamo euforici e io pensavo: 'Bene, continuiamo così'. E invece… no, siamo tornati ad allenarci tutti i giorni, perché 'questa partita è davvero importante'. Ma come? Tutte le partite lo sono, non c'è differenza, almeno questa è la mia mentalità".Qualche difficoltà, infine, Vardy l'ha avuta anche sul lato della famiglia e dell'arrivo in un nuovo paese. Era, del resto, la prima esperienza di vita all'estero. "Se devo essere onesto, trasferirsi all'estero con una famiglia è davvero difficile. Tornare è stato molto bello e avevamo già riportato indietro i ragazzi. Io do il meglio di me quando mi diverto, ogni tanto bisogna farsi una risata".

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