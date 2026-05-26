L'avventura di Jamie Vardy alla Cremonese è, nei fatti, terminata. Dopo appena una stagione in maglia grigiorossa, l'ex campione inglese ha chiesto alla società di essere liberato. Per lui, adesso, si aprono le porte a una nuova avventura calcistica.

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Vardy-Cremonese ai titoli di coda

Dopo un'intera carriera trascorsa al, di cui è diventato bandiera e leggenda, Jamie Vardy il 25 aprile 2025 annunciò l'addio al club inglese. Le 500 partite in 13 stagioni oltremanica, condite da, attirarono l'attenzione della Cremonese che il 1° settembre decise di assicurarselo a parametro zero. L'arrivo a Cremona fu contraddistinto da un'ondata di entusiasmo e di affetto, con i tifosi della formazione neopromossa convinti che potesse servire un campione della sua caratura per puntare alla salvezza.

CREMONA, ITALIA - 15 FEBBRAIO: Jamie Vardy della US Cremonese tira in porta durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Genoa CFC allo Stadio Giovanni Zini il 15 febbraio 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

La prima presenza stagionale è datata 15 settembre 2025, in Verona-Cremonese, con ingresso in campo da subentrato per rilevare Bonazzoli. Per la prima rete, invece, occorse attendere il 25 ottobre successivo e valse il momentaneo pareggio nella sfida con l'Atalanta. Da quel momento in poi sono arrivati altri sei gol, per un totale di sette marcature all'attivo e 2 assist ai compagni di squadra. Tra le reti rimangono da segnalare anche la doppietta contro il Bologna e la firma con la Juventus. Le partite per il trentanovenne diventeranno 29 a fine anno.

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Sebbene i numeri parlino di una presenza costante in campo, al netto della carta d'identità; Jamie Vardy non è riuscito a portare laalla formazione lombarda, retrocessa dopo una sola stagione in Serie A. Fatale, in tal senso, l'ultima sconfitta per 1-4 maturata allo Zini di Cremona contro il. Classe 1987, l'ex vincitore della Premier League potrebbe non appendere gli scarpini al chiodo, ma è certo di lasciare il capoluogo lombardo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, Vardy avrebbe chiesto dial club grigiorosso. Resta al momento ignota la futura eventuale destinazione.

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