Jamie Vardy, 39 anni, ha chiesto alla Cremonese di non rinnovare il contratto. I sette gol dell'inglese non sono bastati per rimanere in Serie A.
I tifosi della Cremonese pazzi per Jamie Vardy: che accoglienza in città!
L'avventura di Jamie Vardy alla Cremonese è, nei fatti, terminata. Dopo appena una stagione in maglia grigiorossa, l'ex campione inglese ha chiesto alla società di essere liberato. Per lui, adesso, si aprono le porte a una nuova avventura calcistica.
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Vardy-Cremonese ai titoli di codaDopo un'intera carriera trascorsa al Leicester City, di cui è diventato bandiera e leggenda, Jamie Vardy il 25 aprile 2025 annunciò l'addio al club inglese. Le 500 partite in 13 stagioni oltremanica, condite da 200 reti, attirarono l'attenzione della Cremonese che il 1° settembre decise di assicurarselo a parametro zero. L'arrivo a Cremona fu contraddistinto da un'ondata di entusiasmo e di affetto, con i tifosi della formazione neopromossa convinti che potesse servire un campione della sua caratura per puntare alla salvezza.
La prima presenza stagionale è datata 15 settembre 2025, in Verona-Cremonese, con ingresso in campo da subentrato per rilevare Bonazzoli. Per la prima rete, invece, occorse attendere il 25 ottobre successivo e valse il momentaneo pareggio nella sfida con l'Atalanta. Da quel momento in poi sono arrivati altri sei gol, per un totale di sette marcature all'attivo e 2 assist ai compagni di squadra. Tra le reti rimangono da segnalare anche la doppietta contro il Bologna e la firma con la Juventus. Le partite per il trentanovenne diventeranno 29 a fine anno.
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